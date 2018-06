Wangener gehen auf Zeitreise durch die Badekultur

Im Auftrag des Pro-7-Wissensmagazins Galileo ist Anfang Juni ein Fernsehteam zu Gast in Wangen gewesen. Der elfminhütige Beitrag „History now – Freibad“ wurde in zwei Tagen in der Badstube und im Freibad Stefanshöhe abgedreht. Auch die SZ durfte bei den Vorbereitungen des Altstadt- und Museumsvereins (AMV) dabei sein, und hat im Vorfeld ebenfalls einen Videoclip produziert (die SZ berichtete).

Uber die SZ-Facebook-Seite „Du weißt, dass du aus Wangen bist, wenn....“ wurden schnell Komparsen für den Badespaß im Freibad gefunden. In der Badstube war der AMV Gastgeber für das Filmteam, stellte aus den Reihen der Vereinsmitglieder die Komparsen und sorgte für eine authentische Bad-Atmosphäre „wie vor 400 Jahren“. Um den riesigen Kupferzuber mit Frischwasser für die hölzernen Badezuber in der historischen Badsube zu erwärmen, wurden fast 50 Kilogramm Holzkohle verheizt. Vor Ort war der sogenannte Galileo-Host Matthias Fiedler, der sich vom „Bader schröpfen“ ließ. Mit von der Partie war auch Iris Hofmann-Kastner, Museumsleiterin der Römerthermen Zülpich – Museum für Badekultur. Der Beitrag wurde auf Pro 7 am 3. Juli gesendet und steht in der Mediathek nun online zur Verfügung. Dort sind Fiedler, die Badexpertin Hofmann-Kastner und etliche Wangener auf der Zeitreise durch die Badekultur zu sehen.

Den Badstuben-Videoclip der SZeitung kann man unter anschauen. das Video von Pro 7 steht in der Mediathek unter