Wangener Flüchtling muss für Drogenhandel ins Gefängnis

Alle Beteuerungen, er habe das Alter seiner Marihuana-Abnehmer höher eingeschätzt, nutzten einem 22 Jahre alten Flüchtling nichts. Das Schöffengericht in Wangen sah nach der Zeugenvernehmung den Tatbestand der „unerlaubten Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige“ in acht Fällen für erfüllt an. Die Einzelstrafen von jeweils fünf Monaten Haft wurden zu einer Gesamtstrafe von einem Jahr und neun Monaten zusammengefasst.

„Wangen ist zweifellos ein Schwerpunkt in Sachen Marihuana“, zeigte sich der Richter am Amtsgericht in seiner Urteilsbegründung überzeugt. Wobei er gerade im Zusammenhang mit dem verhandelten Fall und dem daraus resultierenden Schuldspruch „ein deutliches Zeichen setzen“ wollte. Und er schloss nicht ganz aus, dass der Flüchtling vielleicht sogar „zum Zwecke des Drogenhandels nach Deutschland eingeschleust oder im Land dafür angeworben wurde“.

Vernehmung verläuft zäh

Die Vernehmung des Angeklagten gestaltete sich äußerst zäh. Nicht nur, weil der Mann nach eineinhalb Jahren Aufenthalt in Wangen noch kein Wort Deutsch spricht, sondern weil auch der ihm zur Seite gestellte Dolmetscher, ein jugendlicher Landsmann des Beschuldigten, ebenfalls seine Schwierigkeiten mit der Verständigung hat. Und überhaupt: Erst mit der Aussage des dritten geladenen Zeugen kam Licht ins Dunkel der Marihuana- Einkäufe.

„Wir hatten gehört, dass es in einer Wangener Unterkunft Gras zu kaufen gibt“, sagte der 17-Jährige. Deshalb sei man Anfang des Jahres acht- bis zehnmal von Kressbronn aus mit dem Zug ins Allgäu gefahren, um sich hier mit Marihuana einzudecken. Die Kaufverhandlungen hätte ein 16-Jähriger geführt, weil der der englischen Sprache mächtig sei. Den Umfang des Einkaufs gab der junge Mann mit Beträgen zwischen 50 und 150 Euro an. Für ein Gramm Marihuana hätte man zehn Euro bezahlen müssen.

Die drei Minderjährigen flogen während einer Zugkontrolle in Lindau auf. Bei der Polizei sagten sie übereinstimmend aus, schon längere Zeit Drogenkonsumenten zu sein. Die Frage, ob der Händler in Wangen ihr Alter nachgefragt habe, wurde verneint. „Allerdings hat man auf dem Gang der Flüchtlingsunterkunft mehrmals unseren Ausweis sehen wollen“, sagte der Zeuge, „da war unser Mann aber nicht dabei.“ Der Staatsanwalt wertete dieses Vorgehen so: „Man wollte nicht an Kinder, aber zweifellos an 16-Jährige verkaufen.“

Von dem Angeklagten, der nach eigenen Angaben „in Stress-Situation selbst Gras raucht“, war nach und nach zu erfahren, dass er nach Deutschland geflohen sei, um nach dem Tod der Eltern seinen beiden jüngeren Geschwistern helfen zu können. Da er keine Arbeit habe und das Geld nicht reiche, hätte er sich in Ravensburg immer wieder Marihuana besorgt, um es dann selber zu konsumieren beziehungsweise mit Gewinn zu veräußern.

„Keine Bildung, keine Übersicht“

Die Pflichtverteidigerin schilderte die Situation des Flüchtlings mit den Worten: „Er hat keine Bildung und übersieht die Sachlage nicht. Er konnte das Alter der Jungen schlecht einschätzen. Wie er überhaupt den rechtlichen Unterschied zwischen 16- und 18-Jährigen nicht kennt.“ Ihr Mandant bedauere die Tat aber sehr und bitte darum, nicht ins Gefängnis zu müssen. Dieser Wunsch wird nicht in Erfüllung gehen. Schon deshalb nicht, weil noch ein ähnlich gelagertes Verfahren anhängig ist.