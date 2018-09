Wangener Feuerwehrleute rennen den höchsten Test-Turm Deutschlands hoch

Schauplatz des Spektakels am 16. September ist der Thyssenkrupp-Testturm in Rottweil. Die Forschungseinrichtung für Hochgeschwindigkeitsaufzüge öffnet jedes Wochenende ihre Aussichtsplattform für die Öffentlichkeit – und bietet Fans und sportlichen Teilnehmern nun den höchsten Treppenhauslauf Westeuropas. Fast 1400 Stufen und über 230 Höhenmeter müssen von den rund 700 Teilnehmern in verschiedenen Disziplinen bezwungen werden. Start für den Lauf auf die bundesweit höchste öffentliche Besucherplattform ist um 10 Uhr. (swe)