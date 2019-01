Für die Rennläufer des SV Falken Wangen haben kürzlich die ersten Rennen dieser Skisaison stattgefunden. Die Kleinsten starteten bei der VR-Talentiade in Missen und dabei holten Rosalie Heuser, Julius Neumann und Tom Krcsmar gleich die ersten Podestplätze im ersten Rennen der Saison. Zudem fanden die ersten beiden Kanzi-Cups der Saison in Thalkirchdorf statt. Auch hier konnten die Rennläufer des SV Falken Wangen mehrere gute Ergebnisse erzielen.

An der Thaler-Höhe bei Missen fand die VR-Talentiade des Bezirk Süd im Schwäbischen Skiverband statt. Die Hier dürfen nur die Jahrgänge 2008 bis 2012 starten. Vom SV Falken Wangen konnte sich Rosalie Heuser bei ihrem allerersten Rennen mit einem sehr guten zweiten Rang gleich einen Podestplatz sichern. Jana Brugger startete ebenfalls im Jahrgang 2011 und wurde hier knapp hinter ihrer Vereinskollegin Vierte. Julius Neumann startete bei den Jungen im Jahrgang 2011 und wurde mit einer guten Fahrt ebenfalls Zweiter. Das gute Abschneiden des Wangener Rennteams vervollständigte Tom Krcsmar auf Platz zwei.

Beim ersten und zweiten Kanzi-Cup waren alle Jahrgänge startberechtigt. Der Kanzi-Cup ist eine Rennserie im Bezirk Süd mit sechs Rennen. Beim ersten Termin waren zwei Riesentorläufe auf dem anspruchsvollen Hang in Thalkirchdorf ausgeflaggt. Für die beiden jüngeren Altersklassen U8 und U10 wurde ein extra Kauf mit Kurzkippern gesetzt. Hier eröffnete Jana Brugger mit der Startnummer 1 das Rennen. Im ersten Rennen des Tages verpasste sie das Podest um weniger als drei Zehntel-Sekunden und landete schlussendlich auf dem fünften Rang. Im zweiten Rennen konnte sie ihren Rückstand auf die Bestzeit reduzieren und verbesserte sich auf den vierten Platz. Julius Neumann fuhr zwei gleichmäßige Rennen und konnte sich jedes Mal mit einer knappen halben Sekunde Vorsprung vor seinem direkten Konkurrenten den vierten Platz sichern. Tom Krcsmar wurde im ersten Rennen aufgrund eines Torfehlers kurz vor dem Ziel disqualifiziert. Im zweiten Rennen verpasste er als Vierter knapp das Podest.

Stark besetzte Klasse U14 männlich

Die älteren Rennläufer starteten etwa 50 Höhenmeter weiter oben ihren Riesenslalom. Carina Brugger erreichte dabei als eine der jüngeren in der Klasse U12 den elften und den 13. Rang. Max Wiech und Paul Neumann starteten beide in der Klasse U12 männlich. Im ersten Rennen konnte sich Max knapp vor Paul auf dem sechsten Rang platzieren. Im zweiten Rennen des Tages konnte sich ein weiterer Konkurrent noch knapp vor die beiden Wangener schieben, so dass Max Wiech den siebten Platz erreichte und Paul Neumann Achter wurde.

Franziska Grathwohl verpasste in ihrem ersten Rennen kurz vor dem Ziel ein Tor und wurde disqualifiziert. Im zweiten Rennen fuhr sie diese Passage fehlerfrei und erreichte den elften Platz. Jan Wiech ging in der stark besetzten Klasse U14 männlich an den Start. Im ersten Rennen erreichte er der 13. Rang und im zweiten Rennen konnte er sich auf den zehnten Platz verbessern.