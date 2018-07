Wangener Erba-Jungstörche sind kurz vor dem ersten Abflug

Den drei Wangener Jungstörchen auf dem Erba-Kamin scheint es gut zu gehen. Diesen Eindruck vermittelt zumindest die Aufnahme einer Drohne, die Wolfgang Forster unlängst aufsteigen ließ.

Der Eigentümer der Neuen Spinnerei machte vom Erba-Areal Luftaufnahmen und ließ die Drohne dabei auch in gebührendem Abstand am Storchennest vorbeifliegen. Das beeindruckende Bild aus der Vogelperspektive hat er der „Schwäbischen Zeitung“ zur Verfügung gestellt. Das Erba-Areal steht auch im Mittelpunkt einer neuen Serie, mit der die SZ darstellt, wie sich die frühere Erba-Baumwollspinnerei in Wangen aktuell und in den kommenden Jahren verändern wird.