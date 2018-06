Wangener D’ Arge nab: Es raucht und dampft mit orientalischem Flair

Die jeweils drei schönsten und lustigsten Boote in den Kategorien Schulklassen, Vereine und Private wurden auch in diesem Jahr von einer Jury ausgewählt und mit jeweils 100 Euro prämiert. Zusätzlich gab es heuer für alle Schul- und Vereinsboote 75 Euro Startgeld. „Es war supertoll, was wir heute gesehen haben“, lobte Lions-Präsident Thomas Herz die Bootsbauer bei der Prämierung. Die Schulwertung entschieden die Grundschule Schomburg („Venedig“) vor der Freien Schule Allgäu („Batman“) und dem Humboldt Institut Lindenberg („Institube – Wir können alles, auch Deutsch“) für sich. In der Kategorie Vereine heimsten die evangelische Wittwaiskirche/Jugendarbeit evangelische Kirche („Jubiläumsdampfer – 125 Jahre Stadtkirche Wangen“) vor den Ministranten Primisweiler („Clemens“) und der Stiftung Liebenau („Inkluschen“) die Preise ein. Bei den Privaten/Firmen siegte mit „Aladin und die Wunderlampe“ das Gemeinschaftsprojekt der Azubis und BA-Studenten der Firma Zoller und Fröhlich. Die Plätze zwei und drei belegten der mit „Argen-Schreck“ betitelte Riesen-Orka der Familie Zeh vor dem Boot „Anrelos“ der Kißlegger Amphibienbauer (Familie Hofer). Gewinner war aber auch abermals der Lions-Club Wangen-Isny selbst, der das 13. Wangener d‘ Arge nab mit rund 60 eigenen und 40 Helfern anderer Organisationen stemmte: Der Erlös kommt sozialen Projekten in der Region zugute.