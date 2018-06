Wangener CDU ist für Alkoholverbot im alten Gottesacker

Angesichts „häufiger Alkoholexzesse und Verschmutzungen“ im alten Gottesacker fordert die Wangener CDU ein kommunales, räumlich begrenztes Alkoholkonsumverbot innerhalb der historischen Grünanlage des früheren Friedhofs. Dies hat der Stadtverband einstimmig beschlossen, wie aus einer Mitteilung der CDU hervorgeht.

Schon bei der jüngsten Gemeinderatssitzung hatten sich Anwohner über Lärmbelästigungen und Verschmutzungen sowie die daraus folgenden Schäden an der Substanz der historischen Anlage beschwert (die SZ berichtete). Die Situation im Stadtpark sei alles andere als zufriedenstellend, so der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Christian Natterer: „Dies ist kein hinnehmbarer Zustand, gerade auch vor dem Hintergrund, dass der Ort ein alter Friedhof ist, der momentan mit viel Geld von Stadt, Land und Bund grundlegend saniert wird.“ Die CDU betont hierbei, dass es sich bei den Verursachern nicht um feiernde Jugendliche handeln würde, denn die Alkoholexzesse würden bereits früh morgens zur Schulzeit beginnen. CDU-Fraktionschef Paul Müller fordert die Verwaltung zu raschem Handeln auf. „Eine Mehrheit im Gemeinderat für ein solches räumlich begrenztes Verbot sehe ich als sicher an.“

Laut CDU-Chef Christian Natterer werde „die neue grün-schwarze Landesregierung mit Innenminister Thomas Strobl in Kürze die gesetzliche Grundlage für ein entsprechendes Verbot schaffen“. So dürfe in Baden-Württemberg Alkohol künftig wieder 24 Stunden am Tag gekauft werden. Gleichzeitig würden die Kommunen die Möglichkeit erhalten, an Brennpunkten räumlich begrenzte Alkoholkonsumverbote auszusprechen. Dies sei laut Natterer der richtige neue Mittelweg zwischen persönlicher Freiheit und öffentlicher Ordnung.