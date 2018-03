Wangener Biolandwirt mit Bundespreis ausgezeichnet

Der Naturschutzbund Deutschland hat auf der Bio-Lebensmittel-Messe Biofach am Donnerstag sieben Landwirte mit dem Förderpreis „Gemeinsam Boden gut machen“ ausgezeichnet. Die Landwirte aus sieben Bundesländern erhalten eine Anschubfinanzierung, um künftig von konventionellem Anbau auf ökologische Bewirtschaftung umstellen zu können. Mit dem Milchbauern Stefan Hofer ist auch ein Wangener unter den Preisträgern.

Mit der Auszeichnung werden 2018 weitere 4134 Hektar in Deutschland nach Bio-Kriterien bewirtschaftet, geht aus der Pressemitteilung hervor. Vier Betriebe erhalten den Preis im Juni auf dem Umweltfestival in Berlin. Das Projekt wird unterstützt durch die „Alnatura Bio-Bauern-Initiative“ und weitere Unternehmen.

„Die Auswirkungen des hohen Einsatzes von Pestiziden und synthetischen Düngemitteln sehen wir in Deutschland immer stärker, sagte NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. Unsere Natur sei zunehmend in Gefahr. Landwirte stünden heute häufig vor der schwierigen Entscheidung: wachsen oder weichen. Der Verein freue sich, Bauern die Chance bieten können, einen alternativen Weg zu gehen, auf ökologische Landwirtschaft umzustellen und dabei gleichzeitig wirtschaftliche Vorteile zu erzielen. „Auch im vierten Förderjahr sehen wir, dass das Interesse der Landwirte an einer Umstellung sehr groß ist“, sagte Miller.

Die Landwirte erhalten durch den Förderpreis eine Anschubfinanzierung von 20 000 bis 60 000 Euro. Insgesamt wird 2018 eine Fördersumme von 310 000 Euro ausgeschüttet. Seit Beginn des Projekts „Gemeinsam Boden gut machen“ konnten 53 Landwirte auf ihrem Weg zum Bio-Betrieb unterstützt werden. Zusammen wird damit nun eine Fläche vergleichbar mit der Größe der Insel Sylt (fast 10 000 Hektar) ökologisch bewirtschaftet. Durch die Umstellung sind diese Flächen nun frei von synthetischen Pflanzenschutzmitteln wie Glyphosat, die laut Nabu nachweislich Böden, Insekten und Vögeln schaden.

Alnatura-Geschäftsführer Götz Rehn erklärt: „Wir freuen uns, dass wir auch dieses Jahr zur Förderung des Bio-Landbaus beitragen können. Ermöglicht wird dieser Beitrag durch unsere Kunden: Denn beim Kauf eines Alnatura-Produkts, das gekennzeichnet ist mit ‚Gemeinsam Boden gut machen‘, fließt ein Cent in das Förderprojekt des NABU.“

Von insgesamt 52 Bewerbungen dieser Förderperiode wurden elf Betriebe unterschiedlicher landwirtschaftlicher Sparten ausgewählt. Zwei unabhängige Gremien beurteilten die Bewerber nach ihrem Beitrag für die umweltverträgliche Produktion regionaler Bio-Lebensmittel in Deutschland. Alle ausgezeichneten Betriebe haben sich einem in Deutschland anerkannten Öko-Anbauverband angeschlossen.