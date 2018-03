Wangener Bürgerball: Wo „OB Lang“ auf Aladin und Mireille Mathieu trifft

Musik, Auftritte, Tanz und ein Publikum, das genau diese Mischung liebt, waren am Samstagabend wieder einmal die Garanten eines heiteren und vielseitigen Bürgerballs. Treu blieb die Narrenzunft Wangen dabei ihrem Konzept, sämtliche Programmpunkte selbst zu gestalten. Premiere feierten die Stammtischbrüder, die die lokalen Ereignisse auf die Schippe nahmen.

Wenn Karle (Markus Meyer), Schorsch (Tanja Kipper), OB Lang und später Franz (beides Wolfgang Tengler) bei Gustl (Peter Geiss) in „Wangens berühmtester Gaststätte“ einkehren, dann gibt es viel, über dass es sich sinnieren und herziehen lässt. Beispielsweise über die Nachfolge von Bürgermeister Mauch im Herbst, über die Schwierigkeiten des Kißlegger Bürgermeisters mit seinen „sind gegen alles“ Waltershofenern, die Biber in Hiltensweiler, den P14-Ersatzparkplatz am Gehrenberg oder die Umstrukturierungen an den Beruflichen Schulen im Kreis. Karle machte sich in diesem Zusammenhang auch so seine Gedanken zur mehr als vier Jahrzehnte zurückliegenden Kreisreform: „Was dr‘ Herrgott durch de Nebel trennt hott, sott dr‘ Mensch it künstlich wieder zsammeführe.“

„Guardians of the Galaxy“ gewinnen Kostümwettbewerb

Der Schalmeienzug, dieses Mal als Rocker gekleidet, brachte ein breites Potpourri von Liedern der Beach Boys über die Village People bis zu AC/DC auf die Bühne. Und dann ging es schon zur Kostümprämierung, die in diesem Jahr Uta und Klaus Christberger als Guardians of the Galaxy gewannen. „Damit hatten wir wirklich nicht gerechnet“, sagten die beiden Bürgerball-Stammgäste, die bisher schon ihrer Kreativität mit ihren Kostümen freien Lauf ließen: „Gewonnen haben wir noch nie.“ Platz zwei belegte ein Riesensaurier, Rang drei ging an die „Rockabillys“. Aber auch die Damen und Herren der „Bollywoods“ und der „Parkplatz-, Radar- und 30er-Zonen-Truppe“ hatten sich ob ihrer tollen Ideen viel Applaus verdient.

In die Welt der Haremsdamen und Geister entführten unter der Regie von Marina Schnatterbeck, Samira Rothacker und Nicole Gruber die DJ Dancers und Jungnarrenrapper. Das Musical „Aladin“ stand dieses Mal im Mittelpunkt des Geschehens. Eine Zugabe mussten nicht nur sie, sondern kurz darauf auch „Orsis Eleven“, sprich das Männerballett der Narrenzunft, aufs Parkett legen. Die einstige „Sieben Zwerge“-Truppe hat sich nicht nur verjüngt, sondern auch vermehrt. Und so standen elf „Mireille Mathieus“ auf der Bühne, die – mehr oder wenig anmutig – „Akropolis adieu“ trällerten und das Publikum begeisterten. Ihre musikalische Reise durch Europa setzten sie dann mit einem Tanz zu irischen Klängen fort.

Kurz nach 23 Uhr und nach dem Auftritt der Narrenkapelle war dann offiziell Schluss. „Genießt die nächsten Tage, genießt die wunderbare Narrenzeit“, empfahl Moderator Sultan Ulidin, alias Uli Bader. Narrenkapelle und Schalmeienzug spielten nochmals und gemeinsam das Wangemer Anelied. Und dann ging’s in den beiden Bars weiter – oder auf der Tanzfläche zum Sound der Band Mirage.

So geht es mit der Wangemer Fasnet weiter: Mit dem Narrenbaumsetzen am Mittwoch, 7. Februar, 19 Uhr, geht es nun in die Hoch-Zeit der Fasnet. Am Gumpigen Donnerstag ist ab 8.30 Uhr Brezelverteilen an den Schulen, um 14.30 Uhr der Mäschkerlesumzug durch die Stadt (Aufstellung: Schmiedstraße) und anschließend Kinderball in der Städtischen Sporthalle. Ab 19.30 Uhr lädt die Narrenzunft zum „Glonkere“ in den Gaststätten der Altstadt ein. Am Bromigen Freitag gibt es ab 11 Uhr auf dem Marktplatz wieder „Wangemer Wein“. Gleichzeitig ist das Fasnetsmärktle an selber Stelle. Um 17 Uhr geht es mit der „Fasnet auf em Marktplatz“ weiter. Der Eintritt ist frei. Mit dem Narrengottesdienst am Sonntag (10.30 Uhr, St. Martin) samt anschließendem „Aufsagen“ auf dem Marktplatz und dem großen Narrensprung am Montag (14 Uhr) stehen weitere Höhepunkte bevor. Am Dienstagabend (19 Uhr) endet mit dem Narrenbaumfällen die Fasnet 2018.