Wangener Amtsgericht: Betrunkener hat Polizeibeamte bedroht und beschimpft

Weil er im Oktober 2015 zwei Polizeibeamte beleidigt hatte, wurde jetzt ein Mann aus Isny vom Amtsgericht Wangen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Monaten verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Eine von der Staatsanwaltschaft beantragte Arbeitsauflage wandelte das Gericht auf Wunsch des Angeklagten in eine Geldauflage um.

Die Frage, warum er lieber einen Betrag an eine gemeinnützige Institution zahlen als hier Arbeitsstunden ableisten wolle, beantwortete der 49-Jährige so: „Dann weiß doch jeder, dass ich was ausgefressen habe.“ Auf den Einwand des Richters, dass Arbeiten etwas Normales sei und nicht gleich einen solchen Verdacht nach sich ziehen müsse, kam die Erklärung: „Ich bin im Ort bekannt und beliebt.“

Nicht beliebt hatte sich der Mann allerdings gemacht, als er im Herbst des vergangenen Jahres einen Polizisten dazu aufforderte, „sich zu verpissen“, und dessen Kollegin mit „Hau ab, du Schlampe“ brüskierte. Wenngleich der Beschuldigte diese Beleidigungen nicht in Abrede stellte, so gab er doch zu Protokoll, sie „nur so daher gesagt“ und die beiden Hüter des Gesetzes nicht direkt gemeint zu haben.

Aus seiner Sicht schilderte der Mann den nächtlichen Vorfall so: „Mein Neffe holte mich aus einer Isnyer Kneipe ab. Ich war nicht mehr nüchtern. Als wir sein Auto aus dem Parkhaus holten, wurden wir dort von einigen Jugendlichen angepöbelt. Meinem Neffen wollten sie sogar an den Kragen. Da war ich schon auf 100.“ Trotzdem, so der Angeklagte weiter, sei er kein Mensch, „der unter Alkoholeinfluss aggressiv reagiert“.

„Zehn Gläser Bier und einige Schnäpse“

Das sah der Zeuge anders. „Wir fuhren in Isny Streife. Als wir das Fahrzeug für eine Kontrolle anhielten, stieg der Mann aus und kam in bedrohlicher Weise auf uns zu“, so die Aussage. Dann seien die unzweifelhaft an sie gerichteten Schimpfworte gefallen. Das herausfordernde Verhalten habe letztendlich auch dazu geführt, mit dem Betrunkenen keinen Alkoholtest durchzuführen.

Der Konsum von „zehn Gläsern Bier und einigen Schnäpsen“ reichte für das Gericht jedoch nicht aus, um eine eingeschränkte Schuldfähigkeit zu erkennen. Auch sprachen die beiden wegen ähnlicher Vergehen verhängten Vorstrafen gegen den Angeklagten.

Allein die Bereitschaft zur Aussage und die erfolgte Entschuldigung gegenüber den Geschädigten wurden auf der Positivseite verbucht. Das Resultat: Zwei Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung, Bestellung eines Bewährungshelfers für ein Jahr und das Zahlen von 350Euro an das Tierheim in Karbach.