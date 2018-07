Wangener Altstadtfest geht nach heftigen Regenschauern stimmungsgeladen weiter

„Es war eigentlich der ungünstigste Moment überhaupt, zu dem es mit regnen angefangen hat“, sagte Feuerwehrkommandant Christoph Bock. Kurz vor acht, als die Stadt am Freitag gerade so richtig gut gefüllt war, öffnete der Himmel für rund 30 Minuten seine Pforten. Auch eine Stunde später regnete es noch einmal. Dann konnte gefeiert werden bis tief in die Nacht hinein.

„Unterm Strich haben wir doch noch Glück gehabt“, sagte Markus Orsingher, Vorsitzender der Kinderfestkommission. Die bei vielen auf dem Handy angesagten Regenschauer ab 23 Uhr blieben aus – und die Besucher im Gegenzug da. Von Vereinsseite her betrachtet wurden vor allem jene Vereine belohnt, die nicht schon gegen zehn oder halb elf abbauten. Zu diesem Zeitpunkt gab es beispielsweise schon wieder längere Schlangen am Stand der Argentaler, die traditionell ihre Kässpätzle verkauften. „Wir haben insgesamt gut verkauft“, bestätigte am Samstag Vorsitzende Brigitte Kobel. Unermüdlich spielten auch die Earlybirds, sobald es nur irgendwie wieder möglich war. Und die Leute tanzten – und wenn es sein musste mit Regenschirm oder Regenschutz.

„Gute Entscheidung“

Zu jenen, bei denen es bis nachts um zwei Uhr dauerte, gehörte die Narrenzunft an der Eselmühle. Gleich nach dem ersten Regenguss wurden dort die Tische und Bänke abgezogen und getrocknet. Die Schalmeien und Alleinunterhalter Manne sorgten für Stimmung, die auch schnell wieder auf die Besucher überging.

Einer, der sich zu hundert Prozent hinter den Altstadtfest-Ausschuss stellte, war Zunftmeister Wolfgang Tengler: „Es war auf jeden Fall gut, dass man das Fest in der Altstadt durchgezogen hat.“ Von den Besuchern hörte Tengler keinerlei Beschwerden, die Stimmung beschreibt er als „trotz allem gut“: „Die, die da waren, denen hat es richtig Spaß gemacht.“ Auch, wenn vielleicht nicht ganz der „große Gewinn“ herausschaue, brach Tengler eine Lanze für das Altstadtfest: „Wichtig ist doch, dass die Vereine zusammenhalten und was machen. Sonst haben wir in Wangen bald ein Fest weniger.“ Er wünsche sich, dass sich noch mehr Vereine beteiligen – und das Fest in der Altstadt auch in dieser Form erhalten bleibe. Auch in der Oberstadt traf die Musikkapelle Roggenzell kurz nach halb zehn den Entschluss: „Wir spielen jetzt.“

Dass ganz viele trotz Regen in der Altstadt blieben, freute auch Orsingher: „Es war unglaublich schön, mitzuerleben, wie Jung und Alt gemeinsam feiern.“ Er dankte beim Empfang am Samstag den 16 Vereinen, die sich eingebracht haben und gab seine Sicht der Dinge wieder: „Es ist nicht immer der Betrag, der unterm Strich übrig bleibt, der Erfolg von Misserfolg trennt.“ Die Freude der Gemeinschaft sei es, die das Leben in der Stadt so lebenswert mache. Sein Wunsch lautete: „Es wäre schön, wenn sich noch mehr Vereine ein Beispiel an den bereits beteiligten Vereinen nehmen würden.“

Während Stadtrat Wolfram Dreier gestand, dass auch ein zeitweise verregnetes Altstadtfest so richtig nett sein kann, verschwiegen Orsingher und Stellvertreter Reinhard Syska nicht, dass es auch „ein paar Wermutstropfen“ gebe: „Musik- und Lichtanlagen sind kaputt gegangen.“ Beide versichern, dass man sich die Entscheidung „Altstadtfest in der Stadt oder Verlegung ins Festzelt“ nicht leicht gemacht habe. Uneinheitliche Prognosen lieferten nichts eindeutig Konkretes. Eine Entscheidung muss am frühen Vormittag getroffen werden, damit noch alle Vorbereitungen klappen. Am Samstag konnte Orsingher die Wetterkapriolen bereits mit Humor betrachten: „Bei schönem Wetter feiern kann ja jeder. Wir können‘s auch anders.“ Insgesamt sei er mit dem Altstadtfest zufrieden.