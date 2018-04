Wangener Altstadtfest bleibt in der Altstadt – zumindest 2018 noch

Ein gutes Jahr hat die Kinderfestkommission Wangen hinter sich. So jedenfalls belegten es die Aussagen des Kommissionsvorsitzenden Markus Orsingher und die Zahlen von Schatzmeister Joachim Falter bei der 28. Mitgliederversammlung am Donnerstagabend im Kinderfesthaus. 2018 soll das beliebte Altstadtfest (sofern es das Wetter zulässt) in jedem Fall noch einmal in der Innenstadt über die Bühne gehen. Was danach kommt, hängt auch von der Beteiligung der Vereine 2018 ab und steht ein Stück weit in den Sternen.

„Die Überlegung der Verlegung des Altstadtfests ist immer noch da“, sagte Reinhard Syska, stellvertretender Kommissionsvorsitzender und Altstadtfest-Ausschuss-Vorsitzender, auf eine entsprechende Nachfrage. Nur noch sechs Vereine boten beim Altstadtfest 2017 Speisen an. Für 2018 lägen „bislang drei“ entsprechende Anmeldungen vor. Laut Einschätzung Syskas liege der Grund dafür nicht ausschließlich am finanziellen Risiko: „Die Vereine erklären mir auch, sie bekommen die Leute, die helfen, nicht mehr her.“ Ein „Umzug“ auf das Gelände rund um den Festplatz mitsamt der dort vorhandenen Infrastruktur und einem gegebenenfalls von wem auch immer genutzten, trockenen Standplatz ist schon länger ein möglicher Lösungsansatz für den vom Wetter nicht gerade verwöhnten Kinderfest-Freitagabend.

Zusätzlich in den Sicherheitsdienst investiert

Zurückgegangen ist beim Kinderfest 2017 der Schwund von PET-Flaschen und Gläsern. „Wir haben das im vergangenen Jahr in den Griff gekriegt, werden aber auch 2018 wieder gemeinsam drauf schauen müssen“, sagte Markus Orsingher. Verzeichnete die Kinderfestkommission 2016 noch 3000 Euro Defizit durch die Mitnahme der pfandfreien Gefäße, so bedeuten die im vergangenen Jahr 1834 entwendeten Flaschen und Gläser immerhin 500 Euro weniger. „Wir haben aber zusätzlich in den Sicherheitsdienst investiert“, so Syska.

Insgesamt bezeichnete Orsingher das Kinderfest 2017 als „rundherum gelungenes Fest“. Das erstmals eingesetzte Zeitnahmesystem beim Kinderfestlauf habe sich bewährt und werde auch 2018 erneut eingesetzt. Ebenfalls bleiben werde das Orderman-Bestell- und Bezahlsystem, das laut Orsingher zwar ein „ordentliches Ergebnis einfahre“, andererseits mit Kosten von rund 12 000 Euro auch kräftig zu Buche schlage: „Der Mehrwert für uns ist relativ. Für die Besucher ist Orderman aber ganz, ganz klasse.“

Sehr detailliert stellte Schatzmeister Joachim Falter das große Zahlenwerk rund um Wangens größtes Fest vor. Nur dank des Zuschusses der Stadt in Höhe von 30 000 Euro und einem Spendenaufkommen von knapp 14 000 Euro konnte die Kinderfestkommission mit Gesamteinnahmen in Höhe von 191 000 Euro und 180 000 Euro an Ausgaben einen Überschuss in Höhe von 11 000 Euro erzielen. Die Rücklagen wuchsen auf 82 500 Euro an.

Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren

Zu Vorsitzenden der Ausschüsse Festzelt und Öffentlichkeitsarbeit hat die Versammlung Johannes Moser und Friedemann Scheiffele einstimmig gewählt, als weiteren Vorstandsbeisitzer hat der Vorstand Manuel Hitz bestimmt. Mit Blick nach vorne teilte Markus Orsingher mit, dass es beim Festablauf 2018 keine Veränderungen gegenüber den Vorjahren geben wird. Im Jubiläumsjahr der Partnerschaft mit der Stadt Prato wurde allerdings das Kinderfesttheater nach Italien eingeladen, um dort in Kooperation mit den Prateser Schulen das Stück „Emil und die Detektive“ aufzuführen. Auch sonst, meinte Orsingher, seien die „Ampeln für das Kinderfest 2018 ganz gut gestellt“. Die Vorbereitungen laufen in allen Bereichen auf Hochtouren.

Den Dank der Stadt überbrachte Sport- und Kulturamtsleiter Hermann Spang, insbesondere auch für das im vergangenen Jahr erstellte Sicherheitskonzept, das auch anderen Vereinen, wie beispielsweise der Narrenzunft für das Landschaftstreffen 2019, als Vorbild diene: „Es ist eine ganz wertvolle Grundlagenarbeit, die Sie auch für andere geleistet haben.“