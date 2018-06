Wangener A-Junioren bezwingen Söflingen

Die A-Jugendhandballer der MTG Wangen haben klar gegen die TSG Söflingen gewonnen. Auch die A-Juniorinnen waren erfolgreich.

A-Junioren – Württemberg Oberliga St.2: MTG Wangen – TSG Söflingen 32:22. Nach der Halbzeit (16:12) baute der Tabellendritte gegen den Sechsten die Führung weiter aus und gewann überzeugend mit zehn Toren Unterschied. Es spielten: Valentin Ehrat und Tim Schmid (beide Tor), Hannes Fischer 5, Simon Natterer 3, Kevin Stallmeister Fuentes 3, Jakob Endraß 2, Jannick Sellschopp 2, Moritz Ewert 2, Jakob Glatzel 5, Marvin kruzinski 1, Tim Geyer und Leopold Plieninger 10.

B-Junioren – Württembergliga St.2: MTG Wangen – HSG Ostfildern 27:26. Die MTG als Tabellenführer tat sich aufgrund mangelnder Chancenverwertung schwer gegen den Tabellensiebten. Die stark kämpfenden Gäste ließen sich nicht abschütteln und erst 15 Sekunden vor Abpfiff gelang der Siegtreffer, da Ostfildern der Anschlusstreffer nicht mehr gelang. Es spielten: Nicolas Kuhn und Mika Jaeschke im Tor, Johannes Kraft 5, Nils Hindelang 5, Marco Weisser 1, Sven Iberl 9, Christoph Merk, Tim Geyer 9, Nick Staicu 5, Elias Preuschl 2, Axel Natterer.

B2-Junioren – Bezirksklasse Bodensee: MTG Wangen 2 - TV Weingarten Handball 29:21. Ohne Probleme behauptete sich Wangens Zweite (weiterhin Tabellenzweiter) gegen die siebtplatzierten Gäste vom Schussental. Es spielten: Jonas Bader (Tor), Tom Buck 2, Enis Fejza 9, Axel Natterer 6, Lukas Vey 8, Johannes Rupp 3, Friedrich Protz, Mischa Englert 1, Manuel Schupp.

A1-Juniorinnen - Württembergliga: MTG Wangen – SV Hohenacker-Neustadt 30:22. Mit diesem ungefährdeten Heimsieg konnte die MTG den Verfolger auf Platz fünf halten und sich selber auf Rang vier festsetzen. Es spielten: Johanna Schweizer im Tor, Marina Gabriel, Lilly Stiller 8, Lucy Stiller 1, Lea Schlögl, Carina Zeiske 5, Ellen Spöcker 5, Patricia Walser 4, Sophia Ludwig 6, Louisa Stumpp 1.

A2-Juniorinnen – Bezirksliga: MTG Wangen 2 – HSG Friedrichshafen-Fischbach 8:34. Der Tabellenführer war zu Gast und entführte zwei Punkte. Es spielten: Selin Ulu und Lena Nowack (beide Tor), Lea Schirnik 1, Eva-Maria Reutemann 5, Louisa Schattmaier, Anna Dreier, Mara Holler, Maria Wagner 1, Judith Schweizer 1, Linda Mendler, Svenja Steinhauser.

C1-Juniorinnen – Bezirksliga: TSG Ailingen - MTG Wangen 17:19. Die MTG lag immer ein bis drei Tore in Führung beim Tabellenneunten am See und brachte zwei Punkte mit nach Hause. Wangen ist auf Platz vier. Es spielten: Jessica Steidle (im Tor), Albina Qafleshi 8, Ida Hosch 1, Amelie Gaus 2, Sandra Andrä, Nicole Schmid, Leonie Crayon, Ida Hosch 1.

C2-Juniorinnen – Bezirksklasse: MTG Wangen 2 - SG Argental 19:26. Die MTG als Tabellenzweiter, konnte gegen den Tabellenersten nicht punkten. Es spielten: Emine Cicek, Clara Gauß 3, Leonie Carayon 4, Rosanna Kappler 1, Mia Geyer 3, Marie Spöcker 1, Silja Holler, Jana Hartmann 7, Paula Pfaus, Büsra Yilmaz.