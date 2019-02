Wangen Pumpen begrüßt Vertriebspartner aus aller Welt

Die Wangen Partnertage, die gleich zu Beginn des Jahres stattgefunden haben, waren bereits zum zweiten Mal ein voller Erfolg. Wie die Veranstalter mitteilen, kamen Vertriebspartner der Pumpenfabrik Wangen aus der ganzen Welt, unter anderem aus Chile, Malaysia, Portugal und Kolumbien, am Firmenhauptsitz in Wangen zusammen, um sich gegenseitig intensiv auszutauschen. Fünf Tage lang drehte sich dabei laut Mitteilung alles um die hochwertigen Pumpen „Made in Wangen“. Aber auch praxisorientierte Service- und Montageschulungen und die Besichtigung einer Klär- und Biogasanlage in der Region standen im Fokus. Die Themenschwerpunkte und das Programm fanden großen Zuspruch bei den internationalen Teilnehmern.