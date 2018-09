Vier Gartenbauer, ein Schreiner, zwei kleine Bagger und drei Wochen Zeit. Entstanden ist daraus eine zwölf mal neun Meter große, halbkreisförmige Bühne: das Amphitheater der Freien Waldorfschule Wangen. Nun muss nur noch die Finanzierung in trockene Tücher.

In weitaus einfacherer Form existierte bereits vor vielen Jahren ein solches Amphitheater; ein simpler Halbkreis aus Steinblöcken. Kein Vergleich zu dem Anblick, der einem jetzt geboten wird: Drei in die Höhe ansteigende Reihen von Kalksteinblöcken, bestückt mit rund 100 Plätzen, geben den Blick auf eine von Findlingen umringte Holzbühne frei. „Wir waren ein super Team, alles hat gepasst, es war eine Freude mitzuarbeiten“, berichtet Viz Michael Kremietz, der das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis für Öffentlichkeitsarbeit der Schule ins Rollen brachte. Kremietz, unter anderem im Bereich Gartenbau und -gestaltung tätig, erstellte den Plan, der dann kurz darauf umgesetzt wurde.

„Die Zeit war reif, die Pläne waren da, das Zeitfenster genau passend.“ Damit verweist Pit Hartmann vom Arbeitskreis einerseits auf den Schulbeginn, zu dem das Amphitheater fertiggestellt wurde, wie auch auf das im September 2019 anstehende, hundertjährige Bestehen der Waldorfbewegung. „So gesehen sind wir auch die ersten, die etwas fertiggestellt haben für die Landesgartenschau“, sagt Hartmann schmunzelnd. Ihm ist bewusst, dass die Waldorfschule durch das sich neu entwickelnde Erba-Areal auch in ein neues Licht gerückt wird.

Die Schule will mit dem Amphitheater laut Hartmann einen neuen Kulturraum für Wangen bieten, der einem ähnlichen Konzept wie der Saal der Schule folgen soll: Hauptsächlich soll die neue Außenbühne der Waldorfschule beispielsweise als Unterrichtsfläche dienen, dennoch gelte das Motto: „Wir haben es gebaut, es steht jedem zur Verfügung, der was machen will, fragt einfach nach!“

Egal ob für Sektempfänge, Abibälle, Open-Air-Konzerte, Kino unter freiem Himmel oder Sommernachtstheater - „Alle sind ganz herzlich willkommen“, heißt es im Flyer. „Bisher ist es ein voller Erfolg; es gibt durchweg positive Resonanz“, berichtet Hartmann mit Blick auf das neue Bauwerk, auf dem sich in jeder Schulpause die Schüler tummeln. „Auch unsere Capoeira- und Tai-Chi-Gruppen, die sonst den Saal mieten, sind direkt hierher ausgewichen.“

Mit den Worten „einfach mal machen und nicht direkt aufgeben“ wollen die beiden an Leute appellieren, die bei Projekten schon im Voraus hadern. Denn auch das Vorhaben Amphitheater ist, wenn man so will, noch nicht ganz über die Bühne gelaufen: Bisher wurde ein Teil der Gelder für das Projekt aus dem Etat des Arbeitskreises für Öffentlichkeitsarbeit vorgestreckt. Kremietz und Hartmann hoffen nun darauf, mit vielen Helfern und Spendern über Crowdfunding die benötigte Summe in Höhe von 7500 Euro zu erreichen. Angesprochen werden sollen alle Interessierten, die glauben, in Zukunft eventuell vom Projekt Amphitheater zu profitieren. Oder die einfach finden, dieses Projekt sei eine unterstützenswerte Sache. So denkt auch Schirmherrin Christine Urspruch im Flyer: „Wir freuen uns über Beträge jeglicher Größe. Vielen Dank für eure Unterstützung!“