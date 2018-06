Wangen feiert Mozarts Geburtstag

Am Wochenende hat der Kinder-, Jugend- und Kammerchor des Gesangsvereins Cantarte Wolfgang Amadeus Mozart zum Geburtstag gratuliert – mit gleich zwei ausverkauften Konzerten in der Hägeschmiede.

Eingestiegen sind sie mit Mozarts’ Geburtstagskanon „Wolfgangus, Theophilus, Amadée“. Mit großem Einfühlungsvermögen begleitete Danaila Deleva alle Teile am Klavier. Die Gesamtleitung hatte Martina Klesse-Schmitz, die auch für Idee und Konzept verantwortlich war.

Die fröhliche Hommage zum 260.Geburtstag des wohl berühmtesten aller Komponisten stand unter dem Motto „Rock me, Amadeus“. Das Konzert umfasste schwerpunktmäßig Höhepunkte aus den Opern „Die Zauberflöte“, „Die Entführung aus dem Serail“, „Die Hochzeit des Figaro“ und „Cosí fan tutte“. Dazu gab es den Kanon „Bona nox“ und das Wiegenlied „Schlafe, mein Prinzchen“. Mit dem Titel „Gold von den Sternen“ in einem Vokal-Arrangement von Martina Klesse-Schmitz aus dem Musical „Mozart“ und dem Begeisterungsstürme auslösenden „Rock me, Amadeus“ von Falco war stilistisch die Brücke zum Hier und Heute geschaffen.

Das Konzert entfaltete gemäß Mozarts derb-heiterem Sinn für Humor Pointenreichtum und gute Unterhaltung. Auf die Melodie „Der Vogelfänger bin ich ja“ sangen die Musiker „Die Pfefferschoten sind wir: Ja!“ – so der tatsächliche Name des Ensembles. Kleinere, absolut verzeihbare Reibungsverluste im ansonsten sorgfältig aufeinander abgestimmten Ablauf kommentierte Martina Klesse-Schmitz schmunzelnd: „Das dauert ganz schön lange, bis alle von der Bühne auf- und abgetreten sind. Aber wir sind ja froh, dass wir so viele singende Kinder haben.“

Ausgestattet mit wunderschönen Kostümen und Requisiten, gerieten auch die solistischen, teilweise operngetreu in Szene gesetzten Beiträge nicht nur zu einem Ohren-schmaus, sondern zu einer stilechten Augenweide. Der junge Mozart trat beispielsweise mit Perücke auf dem Kopf und Geige unterm Arm zusammen mit seiner Schwester Nannerl auf. Sie sangen glockenrein „Komm, lieber Mai“ (Paul Angele und Amelie Hotz). Barbarinas Kavatine „Unglücksel’ge kleine Nadel“ aus Figaros Hochzeit interpretierte Theresa Schmitz mit herzerwärmender Stimme.

Auch bei allen anderen solistischen und Gruppendarbietungen wurde die Qualität der sängerischen Ausbildung der Jugendlichen zum Hörgenuss – ebenfalls ein Verdienst von Martina Klesse-Schmitz. Einen krankheitsbedingt stimmlichen Ausfall glich sie ihrerseits mit überzeugender Klarheit aus; Marisa Ullmayer agierte als Gräfin lediglich szenisch.