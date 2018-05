Wangen erhält halbe Million Euro für Denkmalschutz

Die Stadt Wangen erhält für das abgelaufene Jahr vom Bund eine halbe Million Euro aus der Städtbauförderung. Der Löwenanteil fließt in den Denkmalschutz in der Altstadt, wie der CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Müller mitteilt.

Exakt 480 000 Euro sind für die Maßnahme „Stadtkern IV“ im Programm „Denkmalschutz West“ bestimmt, bereits in den Jahren zuvor war hier über eine Million Euro geflossen. Aktuell jeweils 10 000 Euro gehen in die Bereiche Erba/Auwiesen („Soziale Stadt“) und „Bel-Adler-Areal“. Auch hierfür hatte es in den vergangenen Jahren Millionen-Zuschüsse vom Bund gegeben.

Wie Müller weiter mitteilt, erhalten insgesamt neun Kommunen des Ravensburger Wahlkreises knapp vier Millionen Euro an Bundesfördermitteln für 2017. Das sei „mehr als in den zehn Jahren zuvor“. Etwas mehr als die Hälfte der bewilligten Mittel ging an die Stadt Ravensburg. Neben Wangen erhalten auch die Allgäustädte Isny (414 000 Euro) und Leutkirch (200 000 Euro) Summen im sechsstelligen Bereich, heißt es in der Mitteilung abschließend.