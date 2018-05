Wangen beendet Saison mit Sieg

Die Handballer der MTG Wangen haben das letzte Saisonspiel in der Württembergliga klar gewonnen. Bei der HSG Fridingen/Mühlheim setzte sich die MTG am Dienstag mit 36:26 (22:13) durch und beendet die Saison als Neunter.

Lange steckte die MTG in dieser Spielzeit in argen Abstiegsnöten, letztlich wurde es doch noch ein souveräner Klassenerhalt. Souverän war auch Wangens Erfolg am Dienstag beim Tabellensechsten HSG Fridingen/Mühlheim. Angeführt vom besten Werfer Aaron Mayer (neun Tore) lag die MTG von Beginn an in Führung. In der elften Minute verkürzte die HSG auf 7:8, sieben Minuten später stand es 15:9. Schon zur Pause (22:13) war die Partie entschieden.