Wanderreiter berichtet vom Grenzritt

Der CDU-Stadtverband Wangen und die sieben Wangener CDU-Ortsverbände laden Mitglieder und interessierte Bürger zu Begegnung zum Advent, am Freitag, 28. November, um 19.30 Uhr in den Weinstadl Rimmele nach Hiltensweiler ein.

Anlässlich des 25. Jahrestags des Falls der Berliner Mauer wird das CDU-Mitglied Martin Stellberger einen Vortrag halten mit dem Titel „Grenzritt in Freiheit und Freundschaft – 1400 Kilometer entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze“. Der pensionierte Lehrer aus Weingarten hatte als bisher einziger Wanderreiter die gesamte ehemalige, 1400 Kilometer lange Grenze zur DDR vom Dreiländereck Sachsen-Bayern-Tschechien bis nach Priwall an der Ostsee mit seinem Pferd abgeritten und dabei viele interessante Aufnahmen, Begegnungen und Erlebnisse gemacht, heißt es in einer Ankündigung der CDU.

Diese wird Martin Stellberger am Freitagabend im Rahmen der Adventsfeier in einem bebilderten Vortrag vorstellen. Seine Reise und Vorträge versteht er als einen Beitrag dazu, dass die Deutschen in Ost und West weiter und enger zusammenwachsen.