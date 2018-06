Waldorfschule lädt zum Adventsbasar

Die Freie Waldorfschule Wangen lädt auch in diesem Jahr zu ihrem Adventsbasar ein: Am Samstag, 29. November, bietet die Waldorf-Eltern-Initiative neben dem Verkauf handgefertigter Geschenke, Spielzeuge und Gebrauchsgegenstände ein umfangreiches Rahmenprogramm im Schulhaus an der Rudolf-Steiner-Straße 4.

Die Eröffnung des traditionellen Basars ist am Samstag um 10 Uhr. Am Vorabend (Freitag, 28. November) können die Verkaufsstände von 18 bis 20 Uhr schon einmal in Augenschein genommen werden. Für neugierige Gäste stehen auch kleine Speisen und Getränke bereit.

Der Basar-Verkauf selbst findet ausschließlich am Samstag von 10 bis 17 Uhr statt. „Die „Schwimmenden Lichtlein“, das „Knusperhäuschen“, das „Adventsgärtlein“ (um 15 Uhr) und der „Kinderweihnachtsmarkt“ bieten den kleinen Gästen ein „wunderbar stilles Vergnügen“, heißt es in einer Ankündigung der Waldorfschule. Besondere Beliebtheit genießt das Puppenspiel. Im unteren Eurythmiesaal kommt um 11, 13 und 15 Uhr das Märchen „Frau Holle“ zur Aufführung.

In Ruhe können die Basarbesucher beim Kerzenziehen und dem Binden von Adventskränzen selbst tätig werden, die Kleinen können außerdem Lebkuchenherzen verzieren. Daneben gibt es wieder umfangreiche Informationen über die Schule, Kinderkrippe, Kindergarten und die Waldorfpädagogik.

Die Waldorfschule bittet darum, am Finanzamt (P 7 beim Sportplatz) zu parken und zu Fuß oder mit dem kostenlosen Pendelbus zum Adventsbasar zu kommen.