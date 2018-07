„Wait for it“ schreit nach Fortsetzung

Zum dritten Mal hat die Jugend der Stadt beim „Wait for it“-Openair-Festival den Skateplatz bevölkert. In der Sommernacht kamen am Freitag 800 Jugendliche ab 14 Jahren zum Jugendhaus, um zu feiern. Das Open-Air war damit wieder dermaßen erfolgreich, dass sich die Verantwortlichen aus Jugendgemeinderat, Jugendzentrum Tonne und Aktivenrat des Jugendhauses in der Pflicht sehen, es auch im nächsten Jahr zu veranstalten.

Schon im Vorverkauf waren alle Karten vergriffen, die Veranstaltung ausverkauft. Bereits ab 16 Uhr füllte sich das Gelände langsam mit Jugendlichen, als Künstler wie „Jani“ oder später „Raggabund“ auf der Bühne standen. Höhepunkt des Abends war der Auftritt von „Jugglerz“. Hinter dem Label verbirgt sich der Stuttgarter „Shotta Paul“ alias Paul Spurdy, der zusammen mit anderen DJs erfolgreich im Bereich Reggea, Dance Hall und Hip-Hop Singles produziert. Beim Auftritt in Wangen brachte er – wie schon im vergangenen Jahr – den Skateplatz zum Beben. Nicht fehlen darf dabei die aktuell bekannteste und erfolgreichste Jugglerz-Produktion, der Charthit „Was du Liebe nennst“ von Bausa.

Anderthalb Stunden gab Jugglerz alles, um den Wangener Teens und Twens einzuheizen. Mit Erfolg. Auf Kommando sprangen, tanzten und grölten Hunderte Jugendliche. „Das war der absolute Wunschartist der Jugendlichen“, bestätigte auch Anna Bilgeri, die das „Wait for it“ seitens der Stadt koordiniert. Dem Künstler seinerseits gefiel es ebenfalls im Allgäu. „Das war mega geil. Die Leute waren super gut drauf und sind richtig drauf eingestiegen“, sagte Spurdy nach dem Auftritt. Eine kleine Anmerkung zur Provinz konnte er sich allerdings nicht verkneifen: „Man hat gemerkt, dass sie jetzt nicht so ganz alle Songs aus der Szene hier kennen. Dann sind wir wieder zu Partymusik übergegangen.“

„Ich fand das echt cool“

„Ich fand das echt cool“, sagte die 17-jährige Laura aus Neuravensburg. Es sei schade gewesen, dass schon um elf Schluss war. Ihr ist – was die Organisation des Open Air angeht – besonders die hohe Sauberkeit bei den sanitären Anlagen aufgefallen: „So etwas gibt’s sonst nie auf ‘nem Fest.“ Die Veranstalter beschrieb auch der Künstler Spurdy als hochprofessionell. Alles sei „super gut abgecheckt gewesen“. Zwischenfälle habe es keine gegeben, sagte Anna Bilgeri nach der Veranstaltung und zeigte sich mit dem Open Air, sowie der daran anschließenden Aftershow-Party im Jugendhaus hochzufrieden. Die Frage, ob es im nächsten Jahr eine Wiederholung gibt, beantwortete sie folgendermaßen: „So gut wie das gelaufen ist, müssen wir’s ja eigentlich wieder machen.“

Bis dahin heißt es: Wait for it!