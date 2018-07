Wachsam durch die Wälder

Die Waldbrandgefahr im Allgäu ist bei Stufe 3 von 5. Das sei nicht weiter bedenklich, sagt Kreisbrandmeister Oliver Surbeck. Was die region rund um Wangen gut schützt ist der Bewuchs: Viel Buche, wenig Kiefer – solche Wälder brennen nicht so schnell, erklärt Surbeck.

„Zwei Faktoren führen zu Waldbrandgefahr: Erstens stark harzende Bäume wie die Kiefer und zweitens allgemeine Trockenheit. Beides ist bei uns im Allgäu nicht vorhanden“, so Surbeck. Der Bewuchs sei günstig und der Grundwasserspiegel gut. Die Feuerwehren in der Region würden keine erhöhten Einsatzzahlen im Sommer wegen Waldbrand verzeichnen. „Ab und zu brennen Hecken durch Sabotage oder unachtsames Grillen“, erklärt der Kreisbrandmeister. Es sei aber kein spezieller Löschtrupp für Waldbrände wie in anderen Teilen Deutschlands nötig. „Wir kommen mit unserer Aufstellung wunderbar zurecht.“

Fakt sei aber trotzdem: Bei Hitze ist der Wald trocken, darum sei ja auch immerhin die Stufe 3 erreicht worden. Deswegen rät Surbeck zu erhöhter Wachsamkeit im Wald. „Wichtig ist kein offenes Feuer im Wald zu entfachen. Auch Rauchen oder Zigaretten wegwerfen ist verboten.“ Zudem sei es nur auf offiziellen Plätzen erlaubt zu Grillen. „Ob diese Stellen in der jeweiligen Gemeinde geöffnet sind, kann sich je nach Wetterlage immer wieder ändern. Das muss vor dem Grillen geklärt werden“, sagt Surbeck. Trotz der Hitze derzeit sei aber keine große Sorge angebracht. Mit Wachsamkeit sei die Waldbrandgefahr hier sehr gut einzudämmen. Weitere Tipps, um Waldbrände zu vermeiden zeigt folgende Grafik.