Vortrag mit Führung erklärt alten Friedhof

Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten der alten Grabmonumente des Gottesackers im letzten Jahr lädt der Altstadt- und Museumsverein Wangen (AMV) heuer zu einem Vortrag mit anschließendem Rundgang über den Gottesacker und zur Rochuskapelle ein. Der Vortrag findet am Freitag, 8. Juni, um 17 Uhr in der Martinstorschule statt. Der Eintritt ist frei. Referent ist Dominik Gerd Sieber, der in Tübingen Neuere Geschichte und Mittelalterarchäologie studiert hat. Derzeit leitet er die erzbischöfliche Archivstelle in Sigmaringen. In seiner jüngst erschienen Doktorarbeit beschäftigt er sich laut Ankündigung mit der konfessionellen Trauer- und Begräbniskultur in den Reichsstädten Oberschwabens. Um die Wangener Nekropole und ihre Besonderheiten verstehen zu können, soll zunächst das Begräbnis- und Friedhofswesen vom Mittelalter bis in die Neuzeit näher beleuchtet werden. Anschließend ist Gelegenheit, einzelne Aspekte bei der Friedhofsführung zu vertiefen. Dabei besteht zudem die Möglichkeit, das Innere der dem Heiligen Rochus geweihten Friedhofskapelle zu besichtigen.