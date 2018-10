Sachschaden von rund 5000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Freitag gegen 13.45 Uhr an der Einmündung Zunfthausgasse/Buchweg (B 32) in Wangen ereignete. Eine in der Zunfthausgasse fahrende 58-jährige VW-Fahrerin hatte laut Polizei nach rechts in die Bundesstraße einbiegen wollen und hierbei die Vorfahrt einer 23-jährigen Mini-Fahrerin missachtet, die auf der linken Fahrspur der B 32 fuhr. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision weiterhin fahrbereit.