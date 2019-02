Vorbereitungen für neue Brücke an der Oberen Argen haben begonnen

Im Zuge der Elektrifizierung der Allgäubahn werden in Wangen die beiden Bahnbrücken über die Lindauer Straße und über die Obere Argen erneuert. An der Lindauer Straße sollen die Arbeiten im Zeitraum zwischen Mitte April und Ende August diesen Jahres laufen, sagt Bahnsprecher Franz Lindemair. Wegen der Bauarbeiten wird es Umleitungen geben. An der Oberen Argen wird die neue Brücke neben der bestehenden gebaut und dann mit einem Spezialkran an ihren neuen Platz gehoben. Dies wird zwar erst Anfang 2020 passieren. Die Vorbereitungen haben allerdings bereits vor Kurzem begonnen: An der Böschung werden Probepfähle mit jeweils 1,20 Meter Durchmesser gebohrt. Diese dienen später dann als Grundlage für den Bau der neuen Brückenpfeiler.