Von Liedern und Bräuchen vom Advent bis Dreikönig

Der Einladung des Altstadt- und Museumsvereins zur neuesten Buchpräsentation Berthold Bücheles „Vom Advent bis Dreikönig-Lieder und Bräuche aus Oberschwaben und dem Allgäu“ waren zahlreiche Interessierte am Donnerstag Abend ins Weberzunfthaus gefolgt.

Wie Büchele berichtete, habe seine Forschung in den vergangenen 40 Jahren zu 26 Editionen über Liedentdeckung und der Wiederbelebung der Allgäuer Kultur und Musik geführt. 3500 Lieder in Schwäbischer und Allgäuer Mundart hätten gesammelt werden können, die eine Volksmusik verkörpern, die über Jahrhunderte überliefert wurde. Ein gutes Beispiel stellten laut Pressebericht die Klosa-Sänger dar, die Lieder ohne Notenaufschriebe transportiert haben. Aus 40 Liedern seien in die Neuzeit nur zehn überliefert worden, heißt es in der Pressemitteilung. Durch intensive Forschung konnten zwölf bisher unbekannte Wangener Lieder wiedergewonnen werden, die im Stil der Jahrhunderte, aus denen sie stammen, vertont wurden. Die Zuhörer erfuhren zudem, wie Wangens verschwundene Lieder über die Zeit auf Hochdeutsch überliefert und in Bayern gefunden wurden. Auch in Sathmar (Rumänien) seien Wangener Melodien gefunden worden, wo von deutschstämmigen Schwaben seit dem 18. Jahrhundert die deutsche Liedkultur bewahrt wird.

Anschließend hörten die Zuschauer vertonte Gedichte, die vom Rorate-Amt, Klöpflesbrauch, dem Brauch der Weihnachtssänger, Kindleinwiegen, dem „Fehlagießa“ bis hin zum Dreikönigslied handelten.