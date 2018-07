Vom singenden Rektor

Preisverleihung, Rückblick auf ein abwechslungsreiches Jahr, Unterhaltung – der Schuljahresabschluss des Rupert-Neß-Gymnasiums (RNG) am Vorabend des letzten Schultages war von allem etwas. Ein „volles Haus“ konnte das RNG bei seiner Feier in der Argensporthalle verbuchen, bei der die besonderen Leistungen im Mittelpunkt standen.

„Vieles hat sich im vergangenen Schuljahr ereignet“, sagte Schulleiter Michael Roth – und blickte gleichzeitig auch nach vorne: „Wir sind stolz darauf, dass wir im kommenden Schuljahr in Klasse acht Spanisch als dritte Fremdsprache anbieten können.“ Auch die Wiedereröffnung des Altbaus liege noch vor der Schulgemeinschaft.

Als erster Preisträger durfte Martin Ströbele auf die Bühne. Aus den Händen von Herbert Haag erhielt der ehemalige Rupert-Neß-Gymnasiast den Gertrud-Haag-Bücherpreis, den nur bekommen kann, wer Sportwissenschaft studiert, eine aktive Rolle in einem Verein inne und ein sportwissenschaftliches Essay verfasst hat. Chiara Wetzel und Janik Dreher stellten im Namen der Klasse 10 e sowohl die Wangener Initiative Big Shoe, durch die bislang rund 1500 Kinder weltweit operiert werden konnten, als auch ihr dazugehöriges Benefiz-Musikprojekt vor. Die Theater AG unter Leitung von Silvia Fritsch präsentierte das Stück „Das Ritterturnier“, bei dem auch die Highlights der letzten Mathearbeit Einzug hielten und bei der herzhaft gelacht werden durfte.

Andere Highlights setzten im vergangenen Jahr Schüler mit ihren Leistungen. Jörg Nagel, Geschäftsführer der Firma Hymer Leichtmetallbau, prämierte mit Franz Matthias Steidele, Janik Dreher (beide jeweils 1,0) und Priska Keller (1,1) die besten Zehntklässler mit dem Mittelstufenpreis. Alina Gosch durfte mit einem Schnitt von 1,5 den Preis für die höchste Steigerung von Klasse neun (2,2) nach zehn in Empfang nehmen. Der Abiturförderpreis der Firma Stender ging an Anne Dingler, die in der Notenkombination aus zwei naturwissenschaftlichen Fächern, Deutsch, Mathematik, Fremdsprache und der Abiturprüfung, die dreifach gewertet wird, die Beste war. Mit dem Preis verbunden ist auch eine Prämie in Höhe von 1300 Euro. Der Moment des Abiturs sei ein gesegneter Moment, sagte Preisstifter Michael Stender und gab Anne Dingler mit auf den Weg: „Es steht dir die Welt offen.“

Über Buchpreise durften sich die Preisträger der Klassen fünf bis zur Jahrgangsstufe eins freuen. Der Jahresfilm zeigte zahlreiche Ereignisse, die vom Adventskonzert bis zur Ugandareise der Uganda AG reichten. Für die musikalische Umrahmung sorgte die RNG-Big Band unter Leitung von Frank Steymann, die einmal auch von Schulleiter Michael Roth gesanglich unterstützt wurde. Der zweistündigen Feier in der Argensporthalle folgte wie immer die Hockete. Sie wird Jahr für Jahr vom Förderverein initiiert und lädt zum Verweilen nach einem langen Schuljahr ein.

Leute: Zum „Menschen des Jahres“ wurde Tilman Schauwecker (rechts, Foto: Susi Weber) im Rahmen der RNG-Abschlussfeier gekürt. Dazu gewählt hatte den (neben Berthold Pfau) nun in den Ruhestand wechselnden Vertrauenslehrer, Theater- und Uganda AG beauftragten Personalrat und noch viel mehr die Schulkonferenz bestehend Schüler, Eltern und Schüler. Als „Jungspund“, sagte Lehrerkollege Andreas Vochezer im Rahmen seiner Laudatio, sei Schauwecker im September 1979 ans Rupert-Neß-Gymnasium gekommen. Was Vochezer unerwähnt ließ, beschrieb Schauwecker kurz darauf selbst. Mehrere Versetzungsanträge habe er geschrieben: „Zum Glück ist nichts draus geworden.“ Der Versetzungsantrag 1984, den er damit begründete, dass er in der „Kleinstadt“ seine persönlichen Interessen nicht genug gefördert sieht, sei „nicht der erste Fluchtversuch“ aus Wangen weg gewesen, gestand der gebürtige Ulmer. Und auch nicht der letzte. 1985 wollte Schauwecker wieder weg. 1991 bewarb er sich in Kißlegg um das Bürgermeisteramt. Auch jüngst habe er gemeinsam mit seiner Frau darüber nachgedacht, nach Berlin „und zur Verwandtschaft“ zu ziehen: „Auch dieser Versuch ist gescheitert.“ Jetzt, im Ruhestand, hat Schauwecker (erfolgreich) kapituliert: „Wir werden in Wangen bleiben!“ Neben Schauwecker erhielt auch Maria Doderer, langjährige Schulsekretärin, den Titel „Mensch des Jahres“. Sie beschrieb Schulleiter Michael Roth als „Ruhepol in unruhigen Zeiten“ und als Frau, die „immer ein Lächeln auf den Lippen hatte“. Maria Doderer wechselte bereits im Februar in den Ruhestand. (swe)