Volkshochschule bietet auch Erlebnisse

Seit der ehemalige Gymnasiallehrer Wilfried Löwe 2012 in den Ruhestand gegangen ist, unterrichtet er Englisch an der VHS Wangen. Dabei holt er sich gerne Unterstützung von „native speakern“, also Muttersprachlern, oder Personen, die viel Zeit im Ausland verbringen und fließend Englisch sprechen. So besuchte zum Beispiel Tanja Matheis seinen Kurs. Sie verbrachte viele Monate in den USA und Kanada und berichtete auch von ihren Erfahrungen in Indien, die sie im Rahmen ihrer Forschungen für ihre Doktorarbeit macht. „Es ist für die Kursteilnehmer eine echte Herausforderung, das Englisch von anderen Sprechern als von mir zu hören“, sagt Löwe. Und dass dabei auch noch eine Menge Wissen zum Thema Landeskunde vermittelt wird, sei ein angenehmer Nebeneffekt.