Unter dem Titel „Zeitensprünge in die dunkle Jahreszeit“ präsentiert das Ravensburger Vokalensemble Diapasón im November eine Konzertreihe mit geistlicher A-cappella-Musik des Nordens und Nordostens. Werke aus der Renaissancezeit treffen auf Stücke zeitgenössischer Komponisten, im Zentrum steht Arvo Pärts Berliner Messe, heißt es in der Pressemitteilung.

Konzertorte sind Wangen, Überlingen-Rengoldshausen und Ravensburg-Weißenau. Das Konzert in der Evangelischen Stadtkirche in Wangen findet am Samstag, 10. November, um 19 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

„Eins und eins ergibt eins – nicht zwei“: Mit diesem Satz beschreibt der estnische Komponist Arvo Pärt das besondere Zusammenspiel von Melodie- und Begleitstimme, das viele seiner Werke prägt. „Tintinnabuli“ heißt laut Mitteilung sein Kompositions-Stil, mit dem Pärt seine mystischen Erfahrungen mit dem Kirchengesang ausdrückt, so auch in der Anfang der 1990er-Jahre geschriebenen „Berliner Messe“.

Ausgehend von Arvo Pärts’ „Berliner Messe“ wagt das siebenköpfige Vokalensemble Diapasón in seinem diesjährigen Herbstprogramm große musikalische Sprünge von der Renaissance bis in das 20. Jahrhundert, heißt es im Pressetext weiter. Zu erleben sind fremde und vertraute Klänge aus Werken nord-nordost-europäischer Komponisten. Neben Arvo Pärt stehen Heinrich Schütz, Igor Stravinsky, Johann Rosenmüller, Ola Gjeilo und andere auf dem Programm. In den neun Jahren seines Bestehens hat sich Diapasón als feste Größe in der Kulturlandschaft Oberschwabens etabliert.