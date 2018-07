Vikar Hammele wird offiziell verabschiedet

„Ein Glücksfall für unsere Seelsorgeeinheit“, so brachte Pfarrer Claus Blessing (Mitte) die Person und das Wirken von Matthias Hammele (links) auf den Punkt.

Nach zwei Jahren als Vikar in Wangen wurde er am Sonntag in der Kirche St. Ulrich offiziell verabschiedet, wie die Kirchengemeinde mitteilt. In seiner Predigt nahm er auf das Evangelium von der Aussendung der Jünger Bezug, indem er darin den Auftrag Jesu, aber auch die entlastenden Momente für die pastorale Arbeit aufzeigte. Im Anschluss an den Gottesdienst gab es Gespräche, Geschenke und persönliche Abschiedsworte für Hammele, der im September seine Stelle als Pfarrer in Amtzell antritt.