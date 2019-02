Der Karateverein Butoku-Kai Wangen hat mit vier Sportlern an den Schwäbischen Meisterschaften in Ottobeuren teilgenommen. Die Kinder und Jugendlichen bestritten jeweils die Disziplinen Kata und Kumite. Kata ist eine festgelegte Abfolge von Techniken. Der Kampf gegen einen imaginären Gegner. Kumite ist der Kampf gegen einen Gegner.

In das Turnier starteten Annika Greising und Dino Avdic, die sich ohne Probleme in beiden Disziplinen für das Finale qualifizierten. Im Finale belegte Greising in der Kata den zweiten Platz. Im Kumite sicherte sie sich souverän den ersten Platz. Dino Avdic hatte einen perfekten Tag und und holte sich in beiden Disziplinen den ersten Platz und somit den Meistertitel.

Danilo Schustek wurde in der Kata mit dem ersten Platz und im Kumite mit dem zweiten Platz belohnt. Für Maximilian von Neukirch lief der Tag nicht so rund. In seiner Gruppe starteten mehrere Kämpfer aus dem Landeskader. In der Kata belegte er den vierten Platz. Im Kumite war in der ersten Runde Schluss.