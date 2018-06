Vier Solisten singen Dvoraks Requiem

Der Oratorienchor Wangen führt zweimal das Requiem von Antonin Dvorak auf: am Samstag, 22. Oktober, 19 Uhr, in der Nikolaikirche Isny, und am Sonntag, 23.Oktober, 17 Uhr, in der St. Ulrichskirche Wangen.

Die von Antonin Dvorak in seinem umfangreichen Requiem beabsichtigte Klangfülle erfordert ein großes Orchester. Das professionelle Symphonieorchester des Nationaltheaters Prag wird den Orchesterpart übernehmen. Mit seinem ganz eigenen Ausdrucksstil spielt das 1988 gegründete Orchester mittlerweile sowohl in seiner tschechischen Heimat als auch bei vielen internationalen Festivals. Ebenso lebt eine gelungene Aufführung von Dvoraks Requiem von der Leistung der vier Gesangssolisten, teilt der Oratorienchor mit.

Die Sopranistin Eva-Maria Misinski stammt aus Kanada, wo sie auch in Ontario ihr Gesangsstudium begann. Ein Aufbaustudium schloss sie als Koloratursopran ab. Ein Austausch führte sie an die Musikhochschule Karlsruhe, wo sie vor allem Liedgestaltung und Operngesang studierte. Ihre Opernkarriere begann 2002 in Kanada. 2007 folge ein Engagement am Theater St. Gallen. Seither sang sie viele klassischen Sopranrollen und gestaltete regelmäßig Liederabende und Oratorien in Deutschland, der Schweiz und Kanada.

An der Wiener Volksoper

Die Mezzosopranistin Rita-Lucia Schneider stammt aus Wien, wo sie neben einer siebenjährigen Ballett-ausbildung auch Gesang studierte. An der Wiener Volksoper startete sie ihre internationale Karriere mit der „West Side Story“. Seither hat sie eine Vielzahl von dramatischen Mezzo-Rollen verkörpert wie beispielsweise die Carmen oder den Rosenkavalier. Erfolgreich sang sie unter anderem am Landestheater Detmold und am Theater Ulm. Als Konzertsängerin verfügt sie über ein breites Lied- und Oratorienrepertoire.

Der Tenor Ferdinand von Bothmer, ein gebürtiger Münchner, studierte Gesang, Lied und Oratorium an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Nach dem Studium war er von 1999 bis 2007 Ensemblemitglied der Wiener Volksoper. Als Gast sang der lyrische Tenor an vielen Opernhäusern in Deutschland (Hamburg, München, Köln, Stuttgart) wie auch an den Opern von Mailand, Rom und Turin. Konzerte gab er auch regelmäßig mit Werken von Händel, Mozart, Beethoven, Bach und anderen.

Der Bass-Bariton Manfred Bittner stammt aus Weißenburg/Bayern. Er erhielt seine erste grundlegende musikalische Ausbildung bei den Regensburger Domspatzen.

Er studierte in München Gesang bei Wolfgang Brendel und besuchte gleichzeitig die Bayerische Theaterakademie und die Opernschule München. Anschließend absolvierte er ein Meisterklassenstudium in Stuttgart und besuchte Meisterkurse, z. B. bei Thomas Quasthoff. Das umfangreiche, breitgefächerte Repertoire des Bass-Baritons spannt einen Bogen von Werken des Mittelalters über Opern und Oratorien aus Barock, Klassik und Romantik bis hin zu Uraufführungen zeitgenössischer Musik.

Vorverkauf für das Konzert in Wangen beim Musikhaus Förg, Bindstraße, 0 75 22 / 21 987 (nur Barzahlung möglich); für das Konzert in Isny bei der Geschäftsstelle der Schwäbischen Zeitung, Bergtorstraße, 0 75 62 /97 210.

Zwei Euro Ermäßigung für den Besitzer der Abokarte der Schwäbischen Zeitung und eine Begleitperson (nur im Vorverkauf).