Vier Verletzte, davon eine Person schwer, sowie ein Sachschaden von 11 000 Euro an zwei beteiligten Pkw ist die Folge eines Auffahrunfalls am Mittwoch gegen 16.15 Uhr auf der L321 in Höhe Bahnhof Ratzenried. Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer war laut Polizeibericht in Richtung Wangen fahrend aus Unachtsamkeit auf einen verkehrsbedingt stehenden Renault aufgefahren. Dabei wurden der 58-Jährige leicht und seine Beifahrerin schwer verletzt, die 38-jährige Fahrerin des Renault und ein mitfahrendes Kleinkind erlitten leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße war während der Rettungs- und Bergemaßnahmen etwa zwei Stunden halbseitig gesperrt.