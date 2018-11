Dass mit dem 11.11. die Fasnet beginnt, ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Wohl aber treffen sich die Wangener Narren und all‘ jene, die mit ihnen verbunden sind, alljährlich zur traditionellen Martinisitzung im Narrenstüble, das als eine Art Vorspiel zu dem betrachtet werden darf und kann, was 55 Tage später startet. Einen verbalen Schlagabtausch gab es auch am Sonntag wieder – getreu dem Motto: „Allen zur Freud‘, keinem zum Leid“.

„Man muss die Feste halt feiern, wie sie fallen“, sagte Zunftmeister Wolfgang Tengler gleich zu Beginn. Und während am 11. November (tatsächlich) der Karneval beginnt, muss die schwäbisch-alemannische Fasnet mit ihrem Startschuss noch bis nach Dreikönig warten. Nicht zuletzt wird aber auch in Wangen gefeiert. Und in diesem Jahr nutzte die Zunft die Martinisitzung unter anderem auch, um auf das Landschaftstreffen hinzuweisen, das vom 8. bis zum 10. Februar 43 Zünfte aus nah und fern, inklusive 800 Hotelgästen und 600 Übernachtungsgäste im Massenquartier, nach Wangen bringen wird.

Landschaftstreffen steht an

Trotz aller Formalitäten blieb am Sonntag aber selbstverständlich der Humor im gut gefüllten Narrenstüble alles andere als außen vor. Oberbürgermeister Michael Lang wies in seiner Ansprache darauf hin, dass die „neue Sport- und Fasnetshalle“ zwar im Moment noch Vision sei, dennoch habe er erfahren, dass die Narrenzunft dort vor einem Abriss eine letzte Party feiern möchte: „Eine gute, eine sehr bewegliche Idee.“

In diesem Zusammenhang habe er darüber nachgedacht, wie man das „große Problem“ der Belegung für gut ein Jahr lösen könnte und wo Sportler, Hochzeitsgesellschaften und der Geflügel- und Kaninchenzuchtverein solange untergebracht werden könnten: „Natürlich im Narrenstüble! 1000 Hasen kriegt man da schon rein!“ Dafür könne die Zunft dann die Party in der Alten Sporthalle zu „ganz besonders günstigen“ Konditionen abhalten.

Als Zeichen für die Beweglichkeit der Zunft überreichte er Zunftmeister Wolfgang Tengler einen Hula-Hoop-Reifen mit der Empfehlung: „Wenn das nicht gleich klappt, lassen Sie es sich von Ihrem Vorgänger Bernd Rothacker zeigen. Der ist für seinen Hüftschwung berühmt.“ Ebenso bot Lang die Hilfe der Stadt an und brachte Belegungspläne mit. Er zeigte sich überzeugt: „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.“

Im Rahmen der Verabschiedung von Altbürgermeister Ulrich Mauch, der als Schirmherr des Landschaftstreffens 2019 noch einmal in Funktion kommen wird, überreichte Tengler einen Narrenzunft-Ziegel mit Mauchs Konterfei. Der wiederum stellte den schon zuvor angesprochenen „trockenen Humor“ mit dem Ziegel in Händen unter Beweis: „Da sagt doch meine Frau immer wieder, dass man das Dach mal neu decken sollte. Dabei muss me bloß warte könne.“

Gleichzeitig schilderte Mauch seine derzeit „schwierige, persönliche Situation“, in der er nirgendwo mehr etwas zu sagen habe und sich ausschließlich in der Narren-Landschaftstreffen-Vorbereitung befände: „Und dann kommt noch dazu: Ich bin ja noch Pensionär in Ausbildung. Und wenn ich durch diese Prüfung fliege, muss ich möglicherweise wieder anfangen.“

Mauchs Amtsvorgänger Gerd Locher war es schließlich, der als Pessimist und Optimist auf 80 Lebensjahre und der damit verbundenen Betrachtungsweisen einging. „Der Zahnarzt isch auf dieser Welt, d‘ Oinzig, dem mei Gosch no gfällt“, reimte Locher, während er wenig später über sein „nagelneis Gebiss“ kundtat: „Für mi der allergrößte Nutzen: I kann dia Zäh‘ im Glas jetzt putzen.“

Stadtrat Gerhard Lang bedauerte, dass der OB mit den Narren nicht schon viel früher „die ideale Abrisszunft“ gefunden habe: „Im Erba-Gelände gab es unheimlich viel abzureißen. Da hätten wir unheimlich viel gespart.“

Nichtsdestotrotz blickte er auf die Landesgartenschau voraus und schenkte, wie im vergangenen Jahr, erneut ein kleines Bäumchen – auf das es dann auch aus dem „Urwald“ heraus „Schelle, schelle, schellau“ schalle. Farny-Chef Elmar Bentele setzte sich mit der Klimaerwärmung und den damit zusammenhängenden Bierpreisen auseinander und bat Petrus darum, wieder Regen zu schicken.

Verabschiedungen und Neueinsetzungen

Unterbrochen wurde die Martinisitzung von Büttel Uli Bader, der den „ehemaligen und aus dem Amte geschlichenen Schultes“ zum „Nasenschleifen“ beim Landschaftstreffen verurteilte. Nach „lächerlichen 16 Jahren“ sei der Delinquent aus dem Amte geschieden: „Aus reinem Eigennutz!“ Nun werde sich die historische Katzenzunft Meßkirch der Sache in aller Öffentlichkeit annehmen. Mauch „gelobte“, dem „Nasenschleifen“ beizuwohnen.

Genutzt wurde die Martinisitzung auch für Verabschiedungen und Neueinsetzungen. Andreas Weh, der seit drei Jahren als Festwirt fungierte, gibt sein Amt ebenso ab wie Michael Riese, der zehn Jahre lang für die Leitung der Schellentanzgruppe verantwortlich zeichnete.

Neu als Zunfräte eingesetzt wurden darüber hinaus Samira Rothacker, Julia Heidel, Marco Hack und Andy Leitner. Für die kommenden drei Jahre bestätigt sind die Zunfträte Roland Kragl, Tanja Hack und Petra Göttner. Erneut zum Narrenvater ernannt wurde Markus Orsingher oder „de Tänzel Markus de Zwoite“, der in seiner Antrittsrede auf die Schwierigkeiten eines Oberbürgermeisters ebenso einging wie – „Fidibips, Fidibaps, Fidiralala“ – auf das höchste Gut, ein Wangener Narr zu sein und am „Argenstrand“ der Narretei freien Lauf lassen zu dürfen.

Stellvertreter Orsinghers werden erneut Peter Engstler und Marco Dell Olio sein.