Viele Preise und hohe Punkte für JMS-Schüler

Mit vielen Preisen und hohen Punkten sind die Teilnehmer vom Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ aus Lübeck zurückgekehrt. Ein Grund für den Leiter der Jugendmusikschule (JMS) Württembergisches Allgäu, Hans Wagner, sie für die „tollen Ergebnisse“ zu beglückwünschen.

Wie die Jugendmusikschule mitteilt, lag in diesem Jahr ein Schwerpunkt des Wettbewerbs auf dem Klavier. Und da bei diesem Instrument die Konkurrenz bundesweit immens groß sei, steche das Ergebnis von Matthias Steidele und Claudius Ladenburger besonders heraus. Sie spielten als Duo Klavier. Beide seien schon in den Wettbewerben zuvor hervorragend gewesen und hätten jetzt in Lübeck mit 22 Punkten einen zweiten Preis erspielt. „Das ist eine Mega-Leistung“, sagte Wagner laut Mitteilung. „Ihr könnt aber alle auf Eure Preise und erzielten Leistungen stolz sein, denn der Bundeswettbewerb ist die oberste Liga der Nachwuchsmusiker.“

Mit einem Handicap trat das Duo Nguyen Phong (Klavier) und Baldur Widmer (Kontrabass) an, denn Baldur hatte sich kurz vor dem Wettbewerb beim Sport den linken Ringfinder verstaucht. Trotzdem fuhren die beiden mit einem dritten Platz nach Hause. Eine besonders eindrucksvolle Umgebung hatten die Schlagzeuger für ihren Wettbewerb. Mit zwei Ensembles traten sie in einer riesigen ehemaligen Werfthalle an. Laut Mitteilung würden sie künftig aber auf die Nachgespräche mit der Jury verzichten. Es werde zunächst der Eindruck vermittelt, dass alles super gelaufen und ein erster Platz in Reichweite sei, und dann entspräche die Bewertung nicht der mündlichen Beurteilung.

Die beim Fototermin anwesenden Mütter hätten sich laut Mitteilung bei den Lehrkräften der JMS bedankt. „Der Einsatz, den sie rund um den Wettbewerb erbringen, ist wirklich toll. Auch die Unterstützung, die bei der Logistik vor allem für die Schlagzeuger von der Schule kommt, ist sehr groß“, sagten sie.