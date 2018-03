Viele konkrete Ideen fürs Verkehrskonzept

Umweltfreundlicher, bessere Bedingungen für Radler und Fußgänger, mehr öffentlicher Nahverkehr, aber auch günstigere Bedingungen für den fließenden Verkehr: Die städtischen Ziele für den Verkehrsentwicklungsplan und das Mobilitätskonzept der kommenden Jahre und Jahrzehnte sind breit gefächert. Das gilt auch für die Wünsche und Anregungen jener rund 40 Bürger, die sich am Mittwochabend bei einer Informationsveranstaltung im Rathaus ihre Gedanken zum Thema gemacht haben.

Auf Kärtchen und an Tafeln brachten sie ihre Anregungen zu fünf Themenkomplexen zu Papier. Sie sollen einfließen in die am 23. April anstehenden Beratungen im Technischen Ausschuss und gegen Ende des Jahres in die Beschlussfassung des Gemeinderats. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund der anstehenden Großprojekte „Landesgartenschau“ und „Beseitigung des Bahnübergangs an der B 32“, aber auch wegen 2019 anstehender Ausschreibungen im öffentlichen Nahverkehr und ein Jahr später speziell beim Stadtbus.

Außerdem soll es im kommenden Jahr ein neues Parkleitsystem geben, um die Suche von Autofahrern nach Stellplätzen zu reduzieren. Bereits beschlossene Dinge wie das Radverkehrskonzept und im Jahr 2015 gelaufene Verkehrszählungen und Befragungen bilden eine zusätzliche Grundlage des Entwicklungsplans.

„Rahmenplan mit wenigen Detaillösungen“

Während die Bürgervorschläge nahezu gänzlich ins Detail gingen (siehe Kasten), relativierte Ulrich Noßwitz, Fachbereichsleiter des von der Stadt mit dem Konzept beauftragten Aalener Ingenieursbüros Brenner/Bernhard: „Es wird einen Rahmenplan mit ganz wenigen Detaillösungen geben.“ Diese folgten anschließend oder seien in einigen Fällen bereits in Arbeit. Tiefbauamtsleiter Peter Ritter nannte später beispielhaft die verkehrliche Neugestaltung des „Vorbereichs“ am Rupert-Neß-Gymnasium. Hier seien, in Zusammenarbeit mit der Schule, erste Konzeptideen da. Wie Noßwitz stellte er alle Themen zudem unter den Finanzierungsvorbehalt: „Es ist nicht nur ein Wunschkonzert, sondern auch ein Bezahlkonzert.“

Dennoch animierte er die Bürger dazu, nicht nur an diesem Abend, sondern weiterhin mitzumachen. Denn die am Mittwoch formulierten Anregungen sollen – von den Planern bewertet und kommentiert – in den kommenden Wochen auf die städtische Internetseite gestellt werden. Anschließend können Wangener über eine dann dort hinterlegte, spezielle E-Mailadresse weiter Ideen einreichen oder zu vorhandenen Stellung nehmen.

Ideen, Anregungen und Kritikpunkte im Detail:

Zu fünf Themenbereichen konnten Bürger am Mittwochabend ihre Ideen für verbesserte Verkehrsbedingungen einbringen und anschließend durch die Vergabe von Punkten nach Bedeutung gewichten. Nachfolgend die Anregungen (aber auch Problemstellungen), die jeweils die höchsten Werte erhielten. Außerdem ein Auszug weiterer Ideen.

Rad- und Fußverkehr, neue Mobilität: Gefahr durch Radler auf Gehwegen, gefährliche Bahnunterführung an der Immelmannstraße, Bedarf einer Führung von Radlern in der unteren Zeppelinstraße, gefährliche Ampel an der B32/Siemensstraße.

ÖPNV und Stadtbus: Umland besser vertakten (Niederwangen, Primisweiler, Amtzell), intelligentes Verbund- und Taktsystem, elektronisches und autonomes Shuttle-System (zur Landesgartenschau)

Parken/Ruhender Verkehr: Parkleitsystem unter Einbeziehung von Navis und Apps, nachträgliche Bewirtschaftung von Parkplätzen, attraktiverer Parkplatz „Rote Erde“ durch Park & Ride oder ein Bike-Sharing-Konzept.

Optimierung des fließenden Verkehrs: schlechte Ampelschaltung an der Isnyer Kreuzung, LKW an Wangen vorbei leiten, gefährliche Einmündung Zeppelinstraße in Lindauer Straße, (Wochenend-)Raser in der Zeppelinstraße.

Verkehrsberuhigung in der Innenstadt und den Wohngebieten: Kreisverkehr mit kombinierter Ampel am Boelkeplatz, Ausweitung der Fußgängerzone auf die Herren-, Schmied- und Bindstraße.

Weitere Ideen: Spätbusse bei Veranstaltungen, kein Gehwegparken, Provisorien zur besseren Überquerung der B 32 am Bahnübergang, mehr Parkraum in der Oberstadt, grüne Welle bei Tempo 30, längere Grünphasen für Fußgänger, Ampelsensoren reagieren nicht auf Radler, generell Verkehrsfluss auf B 32 verbessern.