Die Volkshochschule Wangen verschreibt sich den Themen Umwelt und Nachhaltigkeit. Nicht nur mit dem aktuellen Semesterplan, sondern auch beim eigenen Vorgehen. So setzt Leiter Lorenz Macher immer mehr auf die digitale Verbreitung der VHS-Angebote – und weniger auf das bedruckte Papier in Form des klassischen Katalogs.

Dessen Auflage hat Macher in den vergangenen Jahren Zug um Zug zurückgeschraubt von der einstigen Auflage von 5000 Exemplaren auf mittlerweile nur noch 3000 – alles zertifiziert mit mittlerweile drei Öko-Labeln. Dabei hat der Wangener VHS-Chef in Volkshochschulkreisen nicht immer Applaus erhalten, verzichte er doch auf einen Teil der Verbreitungs- und Werbemöglichkeiten für die Bildungsangebote. „Da halten mich alle für verrückt“, erzählt er gar. Aber er weiß aber auch: Zu früheren Zeiten seien immer Programmhefte in dreistelliger Zahl ungenutzt in den Papierkörben gelandet – was ihn ärgerte.

Jetzt, mit nur noch 3000 Exemplaren, glaubt Macher dennoch, alle Interessierten erreichen zu können. Zumal er nach Gebrauch um Rückgabe von Programmen bittet, etwa direkt an die immer noch neue Volkshochschulzentrale in der Zunfthausgasse (ehemaliges Notariatsgebäude) oder an die anderen Auslagestellen, zum Beispiel in der Stadtbücherei. Und noch ein Umstand überzeugt ihn vom eigenen Vorgehen: „Es gab noch nie den Fall, dass wir kein Programmheft mehr hatten.“

Entsprechend zur umweltverträglicheren Linie ist inhaltlich das in der kommenden Woche startende und bis Ende Juli gültige Programm ausgerichtet. Beispiele: Am 27. März (19 Uhr, Hägeschmiede) geht es um die Frage: „Wie stoppen wir die Plastikflut?“ Angeboten übrigens in Form eines Webinars, einer Veranstaltungsform, die bei der Wangener VHS im vergangenen Jahr Premiere hatte. Macher zu den Erfahrungen des live gestreamten Vortrags (diesmal mit zwei Experten, die in der VHS Bayreuth sitzen): „Die Menschen fanden das gut, wollten aber vor Ort selber diskutieren und nicht der Debatte woanders folgen.“ Deshalb reden dieses Mal die Zuhörer in Wangen nach dem Vortrag untereinander.

Dass Nachhaltigkeit mitunter ein schwieriges Thema getreu dem Motto „Jeder zeigt auf den anderen“ ist, will die Volkshochschule ebenfalls thematisieren: Denn bei einem Vortrag der Landschaftsarchitektin und Buchautorin Susanne Kern (16. Mai, 20 Uhr, Stadtbücherei) soll es unter dem Titel „Mein Garten summt“ vor allem um Fragen zur Änderung des eigenen Lebensstils gehen. Dazu passen auch Vorträge zum Obstbaumschnitt am 9. März, zur Kompostierung im Hausgarten am 18. Mai sowie mehrere Dengelworkshops und Sensenmähkurse. Zu Letzteren hat Lorenz Macher übrigens Erstaunliches festgestellt: „Da kommen wirklich Touristen.“ Zuletzt sei ein Teilnehmer aus Köln dabei gewesen.

Andere aktuelle Themen greift das neue VHS-Programm ebenfalls auf: Denn immer mehr Privatleute nutzen Drohnen. Doch was dürfen sie dabei, und was nicht? Diesen Fragen geht Sonja Bormann am 14. April nach.

Nach einem Klassiker hört sich da eher ein Nähkurs im Mai an. Da aber hat der VHS-Leiter bemerkt: „Das ist ein Riesentrend.“ Deshalb ist er glücklich, mit Carmen Ziller jetzt eine Dozentin für das Thema gefunden zu haben. Ganz ähnlich gestalten sich die Erfahrungen mit dem Filzen: „Es hat mich gewundert, aber das ist beim letzten Mal eingeschlagen wie eine Bombe“, berichtet Lorenz Macher. Ergo gibt es erneut zwei Filfkurse: einen mit dem Schwerpunkt Blüten (20. März), beim anderen geht es um Ostereier (3. April).

Macher: „Haben von Zuwanderung profitiert“

Traditionell bilden Sprachen einen Schwerpunkt des VHS-Angebots – und nicht erst seit sie entsprechende Kurse für Geflüchtete anbietet. „Erleichtert“ zeigt sich VHS-Leiter Lorenz Macher deshalb, in allen angebotenen Sprachen wieder Anfängerkurse anbieten zu können. Nach dem „Lückenschluss“ zuletzt in Französisch, gilt dies jetzt auch für die italienische Sprache. Unterm Strich biete die Volkshochschule „in den großen Sprachen ein wahnsinnig differenziertes Angebot“, so Macher.

Apropos Zuwanderer: Von ihnen gebe es immer mehr, „die ein höheres Niveau“ bei den Deutschkursen für Fortgeschrittene erreichen. Zudem relativiert Macher: Bei diesen Menschen handelt es sich beileibe nicht allein um Teilnehmer aus den klassischen Herkunftsländern von Flüchtlingen wie Syrien oder afrikanischen Staaten. Auch aus dem ost- und südosteuropäischen Raum kämen viele, etwa Leute, die in der Region als Handwerker arbeiten.

Sprachkenntnisse kämen aber nicht nur den Menschen selbst, sondern auch Arbeitgebern zu Gute. Denn: „Es gibt heute ja keinen Beruf mehr, der nicht über Sprache funktioniert“, sagt der VHS-Chef. Entsprechend hätten derlei Fertigkeiten und beruflicher Erfolg einen engen Zusammenhang. Und Macher ist auch vor diesem Hintergrund überzeugt: „Wir haben sicher wahnsinnig profitiert durch die Zuwanderung.“

Bei Räumen jetzt „gut aufgestellt“

„Gut aufgestellt“ sieht Leiter Lorenz Macher die Wangener Volkshochschule mittlerweile bei der Verfügbarkeit von Kursräumen. Das hat zum einen mit dem Umzug der VHS aus dem Hinderofenhaus in das frühere Notariatsgebäude in der Zunfthausgasse zu tun. Dieses biete nicht nur zwei zuvor nicht verfügbare Räume für Angebote, sondern bilde zusammen mit der Hägeschmiede und dem Frauentor auch eine Art „Bildungswinkel“.

Problematisch ist nach seiner Einschätzung weiterhin die Versorgung mit Klassenräumen für Sprachkurse. Gleichwohl ist er froh, vom Gymnasium im Zuge des Umbaus jetzt nicht mehr benötigte Räume in der Lindauer Straße 2 zurückbekommen zu haben. Positiv bewertet er auch, über einen Raum Züblinhaus zu verfügen. Spielraum ergibt sich für die VHS zudem durch die Nutzung der Küche und des Werkraums in der ehemaligen Anton-von-Gegenbaur-Schule.