Versuchter Mord bei Wangen: Opfer ist außer Lebensgefahr

Der 61-jährige Mann, der am späten Abend des 5. Dezember von einem 54-Jährigen in Primisweiler niedergestochen worden war, ist mittlerweile außer Lebensgefahr: „Dem Verletzten geht es besser“, erklärte der Ravensburger Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl am Dienstag auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Der mutmaßliche Täter hatte sein Opfer gegen 22.30 Uhr in dessen Garage unmittelbar angegriffen und ihm mit mehreren Messerstichen zunächst lebensgefährliche Verletzungen zugefügt. Anschließend war der 54-Jährige geflüchtet, konnte aber von der Polizei mit Unterstützung eines Sondereinsatzkommandos am frühen Morgen des 6. Dezember im südlichen Landkreis Lindau festgenommen werden.

Seither werden gegen den bereits damals weitgehend geständigen und in Untersuchungshaft sitzenden 54-Jährigen wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Laut Oberstaatsanwalt Diehl laufen derzeit nach wie vor Zeugenbefragungen und Umfeldermittlungen. Zum möglichen Tatmotiv bekräftigte Diehl, dass dieses in der „ehemaligen Geschäftsbeziehung zwischen Opfer und Täter“ liege. Er bestätigte Informationen der „Schwäbischen Zeitung“, dass das Opfer beruflich in der Gastronomie tätig ist.

