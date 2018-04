Versuchter Einbruch in Schule

Ein Unbekannter hat über das vergangene Wochenende versucht in die Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule in der Wangener Schulstraße einzusteigen. Wie die Polizei berichtet, ist er dabei vermutlich gestört worden. Der Unbekannte hatte auf der Gebäuderückseite (Nordseite) bereits ein Fenster aufgehebelt, war dann aber nicht in das Schulgebäude eingedrungen. Personen, denen am Wochenende Verdächtiges bei der Schule aufgefallen ist oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei in Wangen unter Telefon 07522 / 9840 aufzunehmen.