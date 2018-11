Verrückte und irrwitzig zerpflückte Klassik in Wangener Häge-Schmiede

Sich vor Lachen kringeln, das war am Freitagabend 80 Minuten lang in der Häge-Schmiede angesagt. Das Duo „Microband“ präsentierte mit „Klassik für Dummies“ eine Show, die – ja, was eigentlich bot? Die hohe Schule humorvoller Kunst? Eine komödiantische Verquickung von Verrücktheit und Faszination? Oder Musikalität, die ihren Ausdruck in der meisterlichen Virtuosität findet? Wer dabei war, wird bestätigen: Es war alles. Und das nicht nur „von jedem ein Stück“, sondern ein Rundumschlag. Atemberaubend.

Konventionell ist an diesem Abend nur die Kleidung. Im vornehmen Frack mit weißer Schleife betreten die beiden „Musikclowns“ die Bühne. Nach einigen Lockerungsübungen für Finger und Hände legen sie auch schon mit ihrer atemberaubenden Show los. Nichts ist ihnen heilig: weder die klassische Musik noch ihre Instrumente und erst recht nicht sie selbst. Während Luca Domenicali selbstvergessen seine Gitarre zupft, fährt ihm Danilo Maggio ständig in die Parade. Er, der seine Geige mit Vorliebe senkrecht auf den Knien spielt, streicht nicht nur mit dem Bogen, sondern auch mit dem Kamm, einer Säge, einem Schnürsenkel und mit einer von einem Paar in der ersten Reihe gespannten Schnur. Selbst dem Geigenkasten weiß er Töne zu entlocken.

Als bei einem Disput mit seinem Kollegen die Geige in zwei Teile zerfällt, spielt er mit einer der Hälften weiter. Warum auch nicht. Dabei ist er pausenlos in Bewegung, gestikuliert wild in der Gegend umher, rauft sich die Haare und verzieht sein Gesicht in alle Richtungen.

Luca Domenicali scheint ein eher ruhiger Typ zu sein. Immer wieder versucht der Gitarrist, Maggio zu bändigen. Schließlich will er „ordentliche“ Musik machen. Doch bereits nach den ersten Takten der Königin der Gitarrenstücke, der „Recuerdos de la Alhambra“, muss er passen. In der Folge lernen die Zuschauer, dass eine Gitarre auch vierhändig bestens bespielbar ist. Dass Blockflöte nicht nur mit dem Mund, sondern auch mit der Luft eines Nasenlochs geblasen werden kann. In der Folge trommeln die „verrückten Hühner“ auf Luftballons, funktionieren sie zu Dudelsäcken um und greifen dann zu Rasseln, deren Griffe aus kleinen Flöten bestehen. Die Luft zum Blasen kommt über einen Schlauch aus einem aufgeblasenen Ballon. Mit Maurice Ravels „Bolero“ stellen die beiden Musiker ihre Multitasking-Fähigkeiten erneut unter Beweis.

Am Ende sind die schönsten Werke von Brahms bis Verdi total zerpflückt und zugegebenermaßen total originell wieder zusammengesetzt worden. Doch das ist noch nicht genug. Ein Telefonat aus Italien erreicht die Häge-Schmiede und das Instrument von Danilo Maggio wird zum Telefonhörer. „Mama“ wünscht sich das Adriano Celentano-Stück „Azzuro“ – und alle im Saal trällern mit. „Insieme“ heißt es auch, als bei der allerletzten Zugabe „ohne alles“ gesungen und gespielt wird. Das „Guantanamera“, im Wechsel zelebriert, klingt fast wie das Versprechen auf ein Wiedersehen und Wiederhören.