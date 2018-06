Verlässliche Grundschule an der Berger-Höhe-Schule soll umziehen

Die Hausmeisterwohnung an der Berger-Höhe-Schule soll künftig für die dortige verlässliche Grundschule genutzt werden. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Verwaltung beauftragt, hierfür mit den Planungen zu beginnen. Derweil ist das Interesse der Eltern, an der BHS eine Ganztagsschule einzurichten, überschaubar.

Derzeit gibt es zwei Betreuungsangebote an der Berger-Höhe-Schule. Den Hort des Deutschen Roten Kreuzes, der Erst- bis Viertklässler von 7 bis 17 Uhr betreut, und die verlässliche Grundschule in städtischer Trägerschaft (7 bis 14 Uhr). Letztere war zu Beginn des vergangenen Schuljahrs vom Kindergarten Gottesacker wieder an die BHS verlagert worden. Aktuell findet die verlässliche Grundschule im Mehrzweckraum statt – also dort, wo auch die internationale Vorbereitungsklasse unterrichtet wird. „Wenn es zu Überschneidungen kommt, muss die Vorbereitungsklasse eben umziehen“, sagt Rektorin Petra Dreier. In dem Mehrzweckraum haben die Kinder zudem keinerlei Rückzugs- und Entspannungsmöglichkeit.

Abhilfe soll jetzt geschaffen werden, indem die frei werdende Hausmeisterwohnung zur verlässlichen Grundschule umgenutzt wird. Dafür müssen vor allem das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss umgebaut und hergerichtet sowie vom Brandschutz her umgerüstet werden. Die Kosten hierfür müssen noch von einem Architekten ermittelt werden, die Verwaltung geht von 150000 bis 300 000 Euro aus. Der Umzug der verlässlichen Grundschule könnte dann bis zum kommenden Schuljahr über die Bühne gehen.

Was das Thema „Ganztagsgrundschule“ angeht, wird es zumindest in absehbarer Zeit keine Änderungen an der Berger-Höhe-Schule geben. Laut der Sitzungsvorlage zur jüngsten Ratssitzung hat eine Umfrage bei den Eltern im vergangenen Schuljahr ergeben, dass der Bedarf nach einer flexiblen Betreuung (freiwillig), also nach der verlässlichen Grundschule, weitaus höher ist als nach einem Ganztagsangebot, bei dem an drei bis vier Nachmittagen eine (dann verpflichtende) Betreuung stattfindet. Zwar gebe es an der BHS steigende Essenszahlen, viele Eltern möchten ihre Kinder dennoch beim Essen oder zumindest nachmittags zuhause haben.