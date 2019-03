Darauf freut sich nicht nur der Boxclub Wangen (BCW), darauf haben auch viele in der Region lebende Türken schon lange gewartet: Zum ersten Mal überhaupt ist am Freitag, 8. März, mit dem Team Fenerbahce Istanbul eine türkische Boxmannschaft in Wangen zu Gast. Und im Vorfeld steigen mit Hakan Genctürk und Ali Reza zwei junge Wangener in den Ring, von denen in Zukunft noch einiges zu erwarten ist.

Warum es gerade eine türkische Mannschaft sein sollte? „Aus Respekt vor unseren türkischen Mitbürgern“, sagt BCW-Vorsitzender Jürgen Rölli, ohne lange nachzudenken. Schon seit geraumer Zeit sei es der Wunsch vieler boxbegeisterter Türken gewesen, ihre Landsleute einmal im Ring zu sehen. Jahrelang hat sich der traditionsreiche Verein schon um einen Kampf bemüht. Bislang erfolglos. „Nun kam das Angebot des Baden-Württembergischen Verbandes wie Phoenix aus der Asche“, freut sich Rölli. Seiner Aussage nach kann davon ausgegangen werden, dass der Verband als Vorbereitung für die ausstehenden Meisterschaftskämpfe nur die besten Boxer nach Wangen schicken wird: „Schließlich ist das beste Training immer ein Kampf.“

Durchaus einen Namen haben beispielsweise die Zwillingsbrüder Sor, beide Deutsche Meister, beide nicht zum ersten Mal in Wangen. Und auch aus der Nachbarschaft und vom Boxteam Langenargen werden mit Daniel Bliznac und Secho Akyüz zwei junge Talente mit dabei sein. Die Wangener selbst werden ebenfalls auf ihre Kosten kommen und zwei Lokalmatadoren erleben. „Wir haben derzeit wieder etwa zehn junge Kämpfer in unseren Reihen und wollen die in den Ring werfen“, sagt Rölli. Beide, Hakan Genctürk und Ali Reza, bestritten bislang nur wenige Kämpfe. Reza, ein 17-jähriger Afghane, kam über den Wangener Flüchtlingssport zum BC Wangen. „Er wohnt in Neukirch und fährt die zwölf Kilometer Fahrstrecke zum Training jedes Mal mit dem Fahrrad“ erzählt Rölli über seinen Schützling. Für ihn ist das Boxen auch so etwas wie Völkerverständigung. Auch, wenn er überzeugt ist, dass es im Ring bei den Junioren und in der Eliteklasse durchaus zur Sache gehen wird: „Die türkischen Boxer sind als sehr ehrgeizig bekannt.“