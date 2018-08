Unzählige Störche versammeln sich bei Niederwangen

Es ist Anfang August, und die Störche der Region sammeln sich, um in den kommenden Wochen den Flug in südlichere Gefilde anzutreten. Zuvor stärken sich die Tiere noch einmal ordentlich, und dafür scheinen die Wiesen bei Niederwangen besonders gut geeignet, weil offenbar nahrhaft zu sein.

Jedenfalls hatten sich dort bereits im August vergangenen Jahres immer wieder zahlreiche dieser Vögel versammelt – und heuer ist es erneut so. Allerdings in noch größerem Ausmaß, wie Rainer Breitenstein aus Wangen am Mittwochabend feststellte. Da zählte er sage und schreibe 23 Störche bei Niederwangen. Einige Exemplare bekam er dabei vor die Linse. Aber längst nicht alle, wie er zugibt: „So einen Weitwinkel kann man gar nicht haben.“

Dass dort dieser Tage so viele Vögel zusammen kommen, dürfte auch mit dem guten „Storchenjahr“ zu tun haben. Denn das trockene Wetter hat dazu geführt, dass die allermeisten Elternpaare ihre Jungtiere soweit durchgebracht haben, dass sie flug- und in den kommenden Wochen auch reisefähig sind. Das war in den Vorjahren oft anders: Da ließen mit zeitweise kalten Temperaturen gepaarte Unwetter deutlich mehr Storchenkinder sterben als jetzt.