Eine vorweihnachtliche Gemeinschaftsaktion von Schülern und Eltern der Wangener Berger-Höhe-Schule ermöglicht Kindern in den abgelegenen Dörfern des bolivianischen Hochlandes die Teilhabe an elementarer Bildung, geht aus einer Pressemitteilung hervor. Eltern und Kindern hatten demnach liebevoll hergestellte Artikel auf zwei Weihnachtsmärkten gekauft (2479 Euro Erlös), und knapp 30 Jungen und Mädchen mit Weihnachtsliedern bei drei Einsätzen die Passanten (2156 Euro Erlös) erfreut. Von diesem Engagement der werden auch dieses Jahr die Kinder in den unwegsamen Landgemeinden in der Umgebung von Independencia, dem Wirkungsort von Caritas-Schwester Verena Birnbacher, profitieren. Mit dem Gesamterlös von 4635 Euro können Gehälter für Lehrer an den abgelegenen Schulorten bezahlt werden. Foto: Sontheim