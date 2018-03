Ungeplante Hausgeburt mit Happy End

Bei der Geburtshilfe des Krankenhauses in Wangen kann man sich auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ an zwei Fälle erinnern, die nicht wie geplant in der Entbindungsstation des Wangener Krankenhauses endeten. Im vergangenen Jahr erblickte ein Kind auf dem Parkplatz vor der Klinik das Licht der Welt. Chefarzt Elmar-D. Mauch weiß auch, dass 2017 eine Schwangere in der Klinik angemeldet war, das Kind aber spontan zu Hause auf die Welt kam. Der Rettungsdienst brachte Mutter und Kind ins Krankenhaus. Letzteres, meint Mauch, komme etwa einmal pro Jahr vor.

Dass ein Kind auf der Fahrt geboren werde, ist laut Auskunft der Oberschwabenklinik äußerst selten. Sollte dies der Fall sein, geben die Geburtshelfer folgende Ratschläge: Ruhe bewahren und sofort den Rettungsdienst rufen. Wenn das Kind doch zu früh kommt: In Decke oder Jacke einwickeln und warm halten.

„Helfer vor Ort“ sind ein zusätzliches Glied in der Rettungskette. Gut ausgebildet überbrücken sie die therapiefreie Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes oder Rettungsdienstes. „Für uns sind sie enorm von Vorteil“, sagt Tim Haug, Leiter der Helfer-vor-Ort-Gruppen des Deutschen Roten Kreuzes in Wangen und Zugführer. Im Schnitt etwa zehn Minuten dauere es für den Rettungsdienst, Ortschaften wie Neuravensburg von Wangen aus zu erreichen: „Wenn man weiß, dass in lebensbedrohlichen Situationen die Überlebenschance pro Minute um zehn Prozent abnimmt, weiß man, wie wichtig die Helfer vor Ort tatsächlich sind“, sagt er. Die Helfer vor Ort fahren mit dem privaten PKW an den Notfallort und beginnen mit der Versorgung, bis der Rettungsdienst eintrifft. Sie sind mit einer Notfall-Tasche ausgestattet, die beispielsweise Sauerstoff oder einen Defibrillator enthält. In Wangen entstand die erste Helfer-vor-Ort-Gruppe 1996 in Amtzell. Ein Jahr danach folgten die Gruppen in Neuravensburg und Primisweiler, später auch in Karsee-Leupolz. 2016 zählte das DRK Wangen in allen Helfer vor Ort Gruppen 423 Einsätze.

Ungeplante Hausgeburten wie bei den Brändles oder Geburten auf dem Weg ins Krankenhaus gehören laut Tim Haug zu den eher selteneren Ereignissen von Helfer-vor-Ort-Mitgliedern oder des DRK: „Man geht davon aus, dass es im gesamten Landkreis Ravensburg etwa drei bis fünf Fälle pro Jahr sind.“ Sorge bereitet Haug, dass es immer mehr Schwierigkeiten gibt, das Helfer-vor-Ort-Netz auf- und auszubauen und engagierte Helfer zu finden, die sich dazu ausbilden lassen: „Dankbar sind wir in diesem Zusammenhang aber auch allen Arbeitgebern, die die Helfer vor Ort gehen lassen und den Familien der Helfer, die dafür Verständnis haben.“

Wer sich gerne als ehrenamtlicher Helfer vor Ort ausbilden lassen möchte, kann sich unter thaug@drk-ov-wangen.de an Tim Haug wenden. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Inhalten der Ausbildung.