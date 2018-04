Mit der Anhängerkupplung ist ein Autofahrer gegen einen Audi gefahren und anschließend einfach weitergefahren. Laut Polizei stand der Audi am Mittwoch zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr in der Zunfthausgasse auf dem Schuler-Parkplatz. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizei in Wangen, Telefon 07522 / 9840, anzurufen.