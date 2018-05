Eine leicht verletzte Person sowie nahezu 2000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntag gegen 18.45 Uhr auf der Kreuzung L 333 / L 320 bei Niederwangen. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 66-Jähriger mit seinem Motorrad die Landesstraße aus Primisweiler kommend in Richtung Wangen. An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt einer herannahenden 49-Jährigen und prallte gegen deren Auto.