Unfall fordert Verletzte und 6000 Euro Sachschaden

Eine leicht Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 7.40 Uhr in der Fraunhoferstraße.

Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, war die Autofahrerin rückwärts aus einer Hofeinfahrt in die Straße eingefahren und hatte eine 39-jährige Autofahrerin übersehen. Beim Zusammenprall der beiden Fahrzeuge erlitt die 39-Jährige eine leichte Verletzung an der Hand. Laut der Verursacherin hatte sie bei der Kollision bereits auf der Fahrbahn gestanden und war im Begriff, vorwärts wegzufahren.