Die Arbeiten am geplanten Luxushotel im einstigen Möbel-Maurer in Ravensburg schreiten voran. In gut einem Jahr soll das altehrwürdige Haus in neuem Gewand eröffnet werden. Derzeit ist es von Handwerkern bevölkert. Doch an einzelnen Stellen lässt sich schon das künftige Flair erahnen.

Wer in der Mauerstraße, wo der Eingang für die Hotelgäste liegen soll, an einem Container mit Bauschutt vorbei in das Innere steigt, sieht mit etwas Fantasie die Eingangshalle vor sich liegen: Sie wird sich über die ganze Breite des Gebäudes erstrecken.