Unduzo: Gesangskunst mit modernen Stilmitteln

„Unduzo“, das ist ebenso perfekter A-cappella-Gesang wie Beat-Boxing und ganz viel Comedy. Und weil Linda Jesse, Patrick Heil, Richard Leisegang, Julian Knörzer und Cornelius Mack ihren Spaß auf der Bühne gerne mit ihrem Publikum teilen, war dieses immer wieder zum Mitmachen eingeladen.

Ihr derzeitiges Programm heißt „Schweigen Silber – Reden Gold“. Man müsste diese abgewandelte Redewendung aus dem Volksmund noch um „Unduzo Brillant“ ergänzen. Denn was die fünf studierten Musiker da auf die Bretter der Hägeschmiede gebracht haben, das war kein übliches „Pop-Schubidubidu“ und erst recht kein „Schlager-Trallala“, sondern wahre Gesangskunst mit modernen Stilmitteln. Die Lieder aus der eigenen Feder des Quintetts überzeugten zudem mit Wortwitz und Tiefgang, wobei auch die poetischen Töne nicht zu kurz kamen.

Gleich zu Beginn wurde klar, dass „nur zuhören“ nicht gefragt war. „Ihr seid unser Sound-Effekt“, sagte Charming Boy Patrick Heil in Richtung Publikum und ließ es Geräusche vom Düsenjet über Schweinegrunzen bis hin zum Herzklopfen imitieren. Wenngleich der folgende Song auch „Eine neue Zeit bricht an“ hieß, so wandte man sich gemeinsam erst einmal den alten Zeiten zu. Die „Band“ intonierte „Hey Jude“ von den Beatles und wurde im Saal lautstark ergänzt.

Aufgepasst hieß es beim skurril daherkommenden „intellektuellen Frühlingslied“. Schließlich sollte nicht verpasst werden, was Astronomen, Gastronomen, Maskuline und Feminine zu diesem Thema zu sagen hatten. Nicht fehlen durfte im Repertoire der Auftritt von einem seinen roten Umhang schwenkenden „Superman“ wie auch der des „Gigolos“, der seine Hüften verführerisch kreisen ließ. Der „Hausverwalter“ war eine Nummer für sich. Ähnlichkeiten mit dem, der „bei der Kehrwoche Wache hält“, waren rein zufällig.

Mittels eines „Griechischen Salates“, den Zuhörerin Gerda am Mittag verspeist hatte, wurde Live- Looping demonstriert, Beatboxer Julian Knörzer bewies seine Künste als Mundschlagzeuger vor allem da überzeugend, als er seinem Kind ein Schlaflied zu singen versuchte. Und Judith aus Kißlegg war die glückliche Gewinnerin einer CD, die Unduzo gönnerhaft verlosten.

Dass sie auch „leise und nachdenklich können“, das zeigten die fünf Allrounder mit einem „liebsten Liebeslied“, in dem es so sinnig heißt: „Und wenn du denkst, dass es dir was gibt, dann geht es dir wie mir!“ Aber auch die von Linda Jesse ins Mikrofon geschluchzte Ballade war nicht ohne. „Wenn ich fühle, was du glaubst, was ich fühle“ (oder so ähnlich) endete in der Erkenntnis, dass „ihr Kopf so schwer und der Blick des Geliebten so leer ist“.

Bevor das ganz ohne „Schnickschnack“ und nur mit wunderschönen Stimmen dargebotene Lied vom „Clown“, der die Seiltänzerin nur mit den Augen berühren kann, das endgültige Ende des Konzertes brachte, hatten die Mitglieder von Unduzo noch eine „Ode an Deutschland“ auf Lager. Die Rede war vom „Jammerland und Meckervolk“ und thematisierte das oftmals unnötige Schmollen und Nörgeln gewisser Zeitgenossen.

Doch an diesem Abend gab es nun wirklich gar nichts zu jammern und zu meckern. Ganz im Gegenteil: Die beiden Stunden mit Unduzo waren pure Lust und reine Freude!